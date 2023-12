Legenda kończy karierę. Giorgio Chiellini zawiesza buty na kołku

Możemy mówić o zakończeniu pewnej epoki we włoskim futbolu. Legendarny obrońca, Giorgio Chiellini, zakończył karierę piłkarską. Były defensor m. in. Juventusu oraz reprezentacji Włoch zawiesza buty na kołku z ogromnym dorobkiem sportowym.



Giorgio Chiellini przez siedemnaście sezonów bronił barw Juventusu, w latach 2005-2022. Wcześniej 39-letni obrońca grał w AS Livorno Calcio, w której rozpoczął przygodę z profesjonalnym futbolem, a sezon 2004/2005, przed przenosinami do Turynu, spędził w Fiorentinie. Ostatni sezon w karierze Włocha to gra za oceanem, a barwach Los Angeles FC.

Chiellini wygrał dziewięć tytułów mistrza Włoch, pięć Pucharów Włoch, pięć Superpucharów Włoch, mistrzostwo Major League Soccer, a w 2021 roku zdobył z reprezentacją Italii mistrzostwo Europy. W seniorskiej drużynie narodowej zagrał 117 meczów i strzelił osiem goli.

Decyzję legendarnego obrońcy o zakończeniu kariery potwierdził m. in. Fabrizio Romano.

🚨🇮🇹 Italian legend Giorgio Chiellini has decided to retire from professional football with immediate effect.

One of the best centre backs of the last decade. Pure leadership, serial winner, top guy.

Good luck with your future, @Chiellini 💙👊🏻 pic.twitter.com/oS31HRsyuK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 12, 2023