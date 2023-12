We wtorkowy wieczór odbędzie się hitowe starcie wtorkowych meczów Ligi Mistrzów. Manchester United podejmie na Old Trafford Bayern Monachium. W pierwszym spotkaniu Bawarczycy pokonali Czerwone Diabły 4:3 Mistrzowie Niemiec są już pewni awansu do fazy play-off. United z kolei musi pokonać Bayern i liczyć na remis w meczu FC Kopenhaga – Galatasaray, jeżeli chcą dalej uczestniczyć w Champions League. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Manchester United – Bayern Monachium.

Manchester United – Bayern Monachium (12.12, 21:00) – oficjalne składy na mecz

Manchester United: Onana – Maguire, Dalot, Varane, Amrabat, Shaw, McTominay, Fernandes, Garnacho, Antony, Hojlund

Bayern Monachium: Neuer – Upamecano, Davies, Kim, Mazraouri, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane



Manchester United przystąpi do meczu z Bayernem po dotkliwej porażce z Bournemouth 0:3 na własnym stadionie. Ekipa z Premier League nie spisuje się najlepiej nie tylko na krajowym podwórku, ale również w Lidze Mistrzów. Obecnie United w swojej grupie zajmuje ostatnie miejsce z czterema punktami na koncie. Przed drużyną Erika ten Haga nie łatwe zadanie we wtorkowy wieczór, ponieważ aby zespół mógł grać dalej w Champions League musi pokonać mistrzów Niemiec, a ten nie przegrywa w fazie grupowej od bardzo dawna.

Bayern Monachium kompletnie zdominował swoją grupę w Lidze Mistrzów, niezależnie od wtorkowego meczu, zachowa pozycję lidera i awansuje z pierwszego miejsca. Mistrzowie Niemiec podobnie jak United, przed starciem w Champions League doznali druzgocącej porażki z Eintrachtem Frankfurt 1:5.

Manchester United – Bayern Monachium (12.12, 21:00) – niezbędne informacje

Faworytem meczu wydaje się drużyna Bayernu Monachium. Na korzyść Anglików może przemawiać jednak atut własnego boiska i gra o najwyższą stawkę. Przed nami bardzo emocjonujące spotkanie. Dokładna analiza meczu Manchester United – Bayern Monachium. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie POLSAT SPORT PREMIUM 2. Mecz Manchester United – Bayern Monachium rozpocznie się 12 listopada o godzinie 21:00 na stadionie – Old Trafford.