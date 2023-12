Newcastle – AC Milan 13.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.94 Newcastle - AC Milan BTTS i powyżej 2.5 gola TAK Obstaw

Środa wieczorem obowiązkowo powinna być zarezerwowana przed telewizorem u każdego prawdziwego kibica piłkarskiego, ponieważ zostanie rozegranych aż osiem spotkań w ramach rozgrywek Ligi Mistrzów 2023/2024. Ostatnia kolejka fazy grupowej, która nam rozwieje wszystkie wątpliwości. Wtorkowe mecze oczywiście dostarczyły nam sporo emocji i byliśmy świadkami niespodzianek. Manchester United przegrywając u siebie z Bayernem definitywnie pożegnał się z pucharami, zajmując ostatnie miejsce w grupie. Real Madryt w Berlinie miał ciężką przeprawę i po dobrym pojedynku wygrał z Unionem 3:2, a FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą na bramce awansowała do 1/8 finału. teraz zajrzymy do grupy F, gdzie Newcastle United na St. James’ Park zmierzy się z AC Milanem.

Newcastle United – AC Milan – typy bukmacherskie

Jeśli PSG przegra w Dortmundzie z BVB to wtedy zwycięzca tego meczu zajmie drugie miejsce w grupie i awansuje do 18/8 finału Ligi Mistrzów, więc nie ma tutaj mowy o meczu bez stawki. Na chwilę obecną obie drużyny mają na swoim koncie po pięć punktów, czyli o dwa mniej niż zajmujący drugie miejsce zespół z Paryża. Newcastle United po fantastycznym okresie w Premier League, gdzie wydawało się, że łapią dyspozycję z poprzedniego sezonu i namieszają w czołówce znowu wpadli w lekki dołek i przegrali dwa ostatnie mecze: najpierw dość gładko z rozpędzającym się Evertonem 0:3, a potem z Tottenhamem, który w końcu się przełamał i rozbił ich aż 4:1. Przez to „Sroki” zleciały na 7. miejsce i ciężko powiedzieć, co przyniosą najbliższe tygodnie. Jednak powrót na St James’ Park powinien być dla nich podbudowujący, tak samo jak zaledwie jedna porażka w ostatnich 16 meczach u siebie w europejskich pucharach . Warto podkreślić, że ta jedyna przegrana nastąpiła przy okazji ostatniego domowego spotkania LM przeciwko Borussi Dortmund z którą przegrali 0:1. Newcastle zagrało bardzo dobre spotkanie w Paryżu z PSG, gdzie byli zdecydowanie lepszą drużyną, prowadzili 1:0, ale w doliczonym czasie gry polska ekipa sędziowską podjęła złą decyzję i niesłusznie podyktowała rzut karny dla francuskiego zespołu i skończyło się remisem 1:1.

AC Milan będzie nieco podrażniony, ponieważ przegrał w Bergamo z Atalantą 2:3 i trochę oddaliła się od nich prowadząca dwójka, czyli Inter i Juventus. W Lidze Mistrzów dość gładko przegrali na San Siro z BVB 1:3 i będą szukać przełamania. Wszyscy doskonale pamiętają pierwszy mecz między tymi zespołami, który skończył się bezbramkowym remisem. Teraz takiego scenariusza nie przewiduje, ponieważ stawka jest ogromna i tutaj obi strony będą grać o pełną pulę. Spodziewam się ofensywnego meczu, a potrafią błyszczeć w ataku. Stawiam BTTS i powyżej 2.5 gola w meczu.

Statystyki na typy bukmacherskie Newcastle United – AC Milan

Obie drużyny mają po pięć punktów

Wygrały po jednym meczu w Lidze Mistrzów

Newcastle strzeliło i straciło po pięć goli

AC Milan stracił aż siedem bramek

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Newcastle United – AC Milan

Newcastle United : Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon

Dubravka; Trippier, Lascelles, Schar, Livramento; Joelinton, Guimaraes, Longstaff; Almiron, Isak, Gordon AC Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Loftus-Cheek, Reijnders, Musah; Chukwueze, Giroud, Leao

