Borussia Dortmund – PSG 13.12 – Typy bukmacherskie

Zakwalifikowana już Borussia Dortmund powita drużynę PSG, która wciąż walczy o prawo do wzięcia udziału w losowaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów w środowym smakowitym finale Grupy F. Podczas, gdy gospodarzom potrzebny jest jedynie punkt, aby zapewnić sobie pierwsze miejsce w grupie, podopieczni Luisa Enrique, aby bez oglądania się na spotkanie na St. James Park awansować, muszą wygrać to spotkanie. Jak potoczy się hit 6. kolejki Ligi Mistrzów i czy Paris Saint Germain awansuje do fazy pucharowej? Zapraszam na bukmacherską analizę tego pojedynku.

Borussia Dortmund – PSG – typy bukmacherskie

Od rozpoczęcia tegorocznej „grupy śmierci” Ligi Mistrzów od przygnębiającej porażki 2:0 z nadchodzącymi przeciwnikami na Parc des Princes, Borussia Dortmund podniosła się i zapewniła już sobie miejsce w rundzie pucharowej, dzięki trzeciemu z rzędu zwycięstwu w Europie. Po kolejnych zwycięstwach nad Newcastle United podopieczni Edina Terzica zburzyli jeszcze kilka murów twierdzy San Siro, dzięki pokonaniu AC Milan 3:1, gdzie bramki dla BVB zdobywali Marco Reus, Jamie Bynoe-Gittens oraz Karim Adeyemi. Mając na swoim koncie przyzwoite 10 punktów z 15 możliwych w fazie grupowej, Dortmund będzie obecny w losowaniu 1/8 finału niezależnie od tego, co wydarzy się w tym meczu, chociaż ich trzypunktowa przewaga nad PSG nie zapewnia im jeszcze pierwszego miejsca w grupie, bowiem jeśli przegrają w tym tygodniu z drużyną Enrique, stracą lokatę lidera.

PSG dzięki kontrowersyjnej decyzji Szymona Marciniaka w ostatniej minucie spotkania przeciwko Newcastle United, wciąż ma swój los tylko w swoich rękach. Przed 6-tą kolejką Ligi Mistrzów znajdują się na drugim miejscu w tabeli Grupy F i zwycięstwo w tym spotkaniu zapewni im nie tylko awans, ale i również pierwszej miejsce w grupie. W weekend Paryżanie pokonali przed własną publicznością Nantes 2:1 po golach Bradleya Barcoli oraz Randala Kolo Muaniego, dzięki czemu umocnili się na prowadzeniu we francuskiej Ligue 1. Tegoroczna edycja Champions League nie idzie po myśli drużyny z Francji, jednakże poprzednie spotkania pójdą w niepamięć, jeśli wygrają spotkanie na Signal Iduna Park.

Przez ponad trzy lata bez czystego konta na wyjeździe w Lidze Mistrzów, PSG prawdopodobnie będzie musiało po raz kolejny walczyć na noże, jeśli chce podtrzymać swoje marzenia o zdobyciu pierwszej korony w Europie. Enrique ma zasoby, dzięki którym jest w stanie sięgnąć po to trofeum, jednakże pierw musi wyjść z fazy grupowej. Pierwsze spotkanie obu ekip wygrali Paryżanie i myślę, że tu może być podobnie. Dortmund już jest pewny awansu, więc nie będzie się zabijał w tym spotkaniu, w przeciwieństwie do Mistrza Francji. Myślę, że zobaczymy tu dość luźne spotkanie, a z takimi strzelbami w ataku po obu stronach można spodziewać się goli. Stawiam na over 3 bramek po kursie @1.80 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Borussia Dortmund – PSG

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Borussia Dortmund vs PSG. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej i stawka tego meczu ogromna. W końcu to reprezentanci swoich krajów w elitarnej Lidze Mistrzów. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Z pewnością najbardziej oblegany będzie zakład na trafienie Kyliana Mbappe. Kurs na gola autorstwa francuskiego napastnika wynosi @1.80.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Borussia Dortmund – PSG

Borussia zanotowała dwie porażki z rzędu

PSG ostatni raz przegrało ponad miesiąc temu

Dortmund w ostatnich pięciu meczach ma dwa zwycięstwa, remis i dwie porażki

PSG na ostatnie jedenaście spotkań zgarniało pełną pulę aż dziewięć razy

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Borussia Dortmund – PSG