W środę odbędą się ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Wciąż nie są znani wszyscy uczestnicy play-offów. Sprawdź które kluby wciąż są w grze o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Liga Mistrzów – kto walczy o awans w środę 13.12?

W środę odbędą się ostatnie mecze fazy grupowej Ligi Mistrzów. Oznacza to też, że jest to ostatnia okazjach aby obejrzeć Champions League w tym roku, gdyż faza play-off rozpocznie się w połowie lutego. Przejrzyjmy sytuację drużyn, które zagrają w Lidze Mistrzów 13 grudnia.

Grupa E

Drużynami, które zagrają z grupy E w Lidze Mistrzów jest Atletico Madryt i Lazio. Pewnym udziału w Lidze Europy jest Feyenoord, niezależnie od środowych wyników w grupie E. Atletico Madryt i Lazio zagrają między sobą w bezpośrednim meczu o pierwsze miejsce w grupie.

Grupa F

W najmocniejszej grupie w tegorocznej fazie pucharowej Ligi Mistrzów, wszystkie drużyny mają wciąż szanse na awans. Pewna wyjścia z grupy jest Borussia Dortmund. Jeżeli nie przegra z PSG to zajmie pierwsze miejsce. Paryżanie nie mogą mieć tyle samo punktów co Newcastle, ponieważ gorzej spisali się w bezpośrednim meczu. Nawet remis może im zatem nie wystarczyć do awansu, ponieważ Newcastle nie może w takim przypadku pokonać Milanu. Rossonerim za to awans da tylko komplet punktów, a jednocześnie muszą liczyć na porażkę PSG.

Grupa G

W grupie G wszystko wyklarowało się w przedostatniej kolejce i już nic się nie zmieni. Manchester City zajmie pierwsze miejsce, RB Lipsk drugie, a Young Boys wygrał walkę z Crveną Zvezdą o udział w Lidze Europy.

Grupa H

Ciekaiwe przedstawia się za to sytuacja w grupie H, gdzie tylko jedno jest pewne. Ostatnie miejsce zajmie Antwerp. Wiadomo też, że w fazie pucharowej Ligi Mistrzów zagra Barcelona, ale nie wiadomo jeszcze z którego miejsca wyjdzie. Do zajęcia pierwszej pozycji potrzebuje tylko jednego punktu w meczu z Antwerp. Porto i Szachtar powalczą miedzy sobą o udział w Lidze Mistrzów. W przypadku wygranej Szachtar ma nawet szanse na pierwszą lokatę, ale Barcelona musiałaby zaliczyć wpadkę sezonu i przegrał a Antwerp (wtedy pod uwagę brany byłby bilans bramek, który jest zdecydowanie lepszy dla Barcelony).

Fot. Pressfocus