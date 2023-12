Bartosz Salamon może wrócić do gry. Kara dobiegła końca

Osiem miesięcy temu Bartosz Salamon został zawieszony przez UEFA wskutek wykrycia w organizmie obrońcy niedozwolonych substancji. 13 grudnia okres zawieszenia dobiegł końca, a reprezentant Polski teoretycznie może wrócić do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie.

Powrót po ośmiu miesiącach dyskwalifikacji

Bartosz Salamon nie zagrał w żadnym meczu od 13 kwietnia, kiedy otrzymał karę dyskwalifikacji od UEFA. Okres zawieszenia obrońcy Lecha Poznań wynosił dokładnie osiem miesięcy. To oznacza, iż reprezentant Polski może zagrać w meczach o punkty. W ostatnim czasie Salamon wrócił do treningów z drużyną, lecz forma defensora może być niewiadomą.

Bartosz Salamon „wolny”. Lech Poznań z potężnym wzmocnieniem [OFICJALNIE] 🇵🇱🔵https://t.co/wzB1jH3scp — Transfery.info (@Transferyinfo) December 13, 2023

John van den Brom teoretycznie może korzystać z usług Salamona w kontekście meczów ligowych PKO BP Ekstraklasy. Natomiast nie jest jeszcze jasne, czy 32-latek wróci od razu do pierwszej jedenastki, czy linia obrony będzie składać się z tych samych zawodników. Najbliższą szansą na obejrzenie reprezentanta kraju na murawie jest sobotni mecz Radomiaka Radom z Lechem Poznań. Będzie to również spotkanie Johna van den Broma z Maciejem Kędziorkiem, który przed odejściem do Radomiaka był asystentem Holendra.

Salamon występuje przy Bułgarskiej od dwóch lat. Zdobył tytuł mistrza Polski w sezonie 2021/2022, a barwach Kolejorza zagrał 54 mecze, w których strzelił cztery gole.