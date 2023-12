La Liga. Javier Tebas prezesem na kolejną kadencję

W oficjalnym komunikacie La Liga poinformowała, iż prezesem ligi hiszpańskiej pozostanie Javier Tebas. Hiszpan stoi na czele rozgrywek nieprzerwanie od 2013 roku.

Ostatni okres mógł być gorący ze względu na wybory prezesa rozgrywek La Liga. Obecny sternik, Javier Tebas, nie może się cieszyć dobrą opinią publiczną wskutek działań podejmowanych przez działacza. Jeszcze kilka tygodni temu Tebas zrezygnował ze swojego stanowiska… by ponownie ubiegać się o nie w kolejnej kadencji. Nie krył wtedy tego sam działacz.

– Kilka minut temu złożyłem rezygnację z funkcji prezydenta La Liga przed wygaśnięciem mojej kadencji, która zakończy się 23 grudnia. Otworzy to nowy proces wyborczy, w którym ponownie wystartuję – powiedział działacz, który z wykształcenia jest prawnikiem.

Ostatecznie do wyborów na prezesa La Ligi, Javier Tebas… przystąpił sam, gdyż nie było żadnego kontrkandydata. Potencjalni kandydaci mieli czas na złożenie odpowiednich wniosków wyborczych do 12 grudnia, godz. 20:00. W rezultacie prezes, który stoi na czele hiszpańskiej ekstraklasy od 2013 roku, rozpocznie swoją czwartą kolejną kadencję.

