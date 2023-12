Raków – Atalanta 14.12 – Typy bukmacherskie

Bardzo się dużo dzieje w ostatnim czasie, jeśli chodzi o piłkę nożną. Przeskakujemy z rozgrywek na rozgrywki, ale to oczywiście bardzo cieszy z perspektywy kibica piłkarskiego. Za nami ligowy weekend, w którym nie mogło zabraknąć niespodzianek, ale do tego chyba się już każdy przyzwyczaił, bo bez tego piłka nożna nie byłaby tak atrakcyjna, wszystko weryfikuje 90. minut na boisku. W Lidze Europy ostatnia kolejka fazy grupowej i będziemy wiedzieć, kto gra dalej, a kto kończy tą piękną przygodę z europejskimi pucharami. W Sosnowcu mistrz Polski Raków Częstochowa zagra bardzo trudny mecz przeciwko Atalancie Bergamo. Obie drużyny mają o co grać, więc emocje gwarantowane!

Raków Częstochowa – Atalanta Bergamo – typy bukmacherskie

Za nami już 5. kolejek, więc możemy co nieco podsumować: przede wszystkim mogliśmy więcej spodziewać się po zespole z Częstochowy. Raków mógł osiągnąć lepszy wynik na inauguracje w Bergamo, gdzie przegrali 0:2, ale wtedy mieli taki okres, że nie mogli złapać tej równowagi. Bardzo na pewno boli porażka w Sosnowcu przeciwko austriackiemu Sturm Graz przegrywając 0:1, a taki mecz powinni obowiązkowo wygrać i teraz byliby w znacznie lepszej sytuacji. A tak to pozostała walka o trzecie miejsce i awans do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy. Ostatni mecz w Austrii naprawdę napawa optymizmem, bo kontrolowali cały mecz i byli zdecydowanie lepszą drużyną, co udokumentowali bramką w końcowej fazie meczu. Jakby tak grali od pierwszej kolejki to spokojnie biliby się o drugie miejsce. W Ekstraklasie na razie grają w kratkę, a ostatnio dostali lanie w Białymstoku 4:2. Do tej pory w ofensywie nie zachwycali, bo zdobyli tylko trzy bramki, ale to ostatnia kolejka, a każdy doskonale wie, że tam zawsze są cuda. Ja uważam, że po tym co pokazali dwa tygodnie temu będą w stanie strzelić bramkę.

Atalanta nie jest aż tak straszna jak to wygląda na papierze. W Austrii zgubili dwa punkty remisując 2:2, a ostatnio w Bergamo zremisowali ze Sportingiem Lizboną 1:1, a w rewanżu z Austriakami mocno się męczyli przed własną publicznością i wygrali skromnie 1:0. Gasperini, trener włoskiego klubu z pewnością jest zadowolony, że może skupić się na sprawach krajowych przez kilka następnych miesięcy, zwłaszcza po tym, jak Atalanta pokonała AC Milan 3:2 w weekend, przerywając swoją ligową serię czterech kolejek bez wygranej po bardzo emocjonującym spotkaniu. Muszą jednak zdecydowanie poprawić grę w delegacjach, ponieważ wygrali tylko raz w poprzednich pięciu meczach wyjazdowych. Ostatnie meczu w roli gości nie wspominają dobrze, bo w Turynie przegrali gładko 0:3. Moja propozycja to gol po obu stronach – BTTS.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Raków Częstochowa – Atalanta Bergamo

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Rakowa z Atalantą. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej i stawka tego meczu ogromna. W końcu to reprezentanci swoich krajów w Lidze Europy i mają w swoich szeregach znakomitych zawodników. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o gospodarzy to największe szanse ma Łukasz Zwoliński.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Raków Częstochowa – Atalanta Bergamo

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Atalanta strzeliła najwięcej bramek w grupie – 8

Zespół z Bergamo jest niepokonany

Raków wygrało ostatnio ze Sturm Grazem 1:0

Zespół z Częstochowy stracił do tej pory sześć goli

Przewidywane składy na mecz Raków Częstochowa – Atalanta Bergamo

Raków Częstochowa : Kovacevic; Tudor, Racovitan, Svarnas; Sorescu, Berggren, Kochergin, Jean Carlos; Nowak, Crnac, Cebula

Kovacevic; Tudor, Racovitan, Svarnas; Sorescu, Berggren, Kochergin, Jean Carlos; Nowak, Crnac, Cebula Atalanta Bergamo: Musso; Del Lungo, Bonfanti, Kolasinac; Hateboer, Holm, Adopo, Zortea; Miranchuk, Muriel, De Ketelaere

Fot. PressFocus