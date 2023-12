W czwartek polskie drużyny zagrają po raz ostatni w tym roku w europejskich pucharach, ale miejmy nadzieję, że nie po raz ostatni w sezonie. Obie walczą o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Legia Warszawa podejmować będzie AZ Alkmaar, a Raków podejmie Atalantę. Sprawdź zatem gdzie obejrzeć i o której mecze Raków Częstochowa - Atalanta i Legia Warszawa - AZ Alkmaar.

Gdzie obejrzeć mecze Legia Warszawa – AZ Alkmaar i Raków Częstochowa – Atalanta? Transmisja w TV

Mecze Legia Warszawa – AZ Alkmaar i Raków Częstochowa – Atalanta będzie można obejrzeć na Viaplay i TVP Sport. Platforma streamingowa oferuje także dostęp do Premier League, Bundesligi czy F1. Pakiet total kosztuje 55 złotych miesięcznie, ale w przypadku subskrypcji rocznej 44 złote. Mecze za darmo będzie można obejrzeć na TVP Sport.

O której mecz Legia Warszawa – AZ Alkmaar i jakie są kursy?

Legia Warszawa ma spore szanse na awans, ponieważ wystarczy, że nie przegra czwartkowego meczu. Przed własną publicznością jest to bardzo możliwe. Faworytem rywalizacji jest jednak AZ Alkmaar. Kurs na zwycięstwo AZ Alkmaar w meczu z Legią wynosi 2.46.

O której mecz Raków Częstochowa – Atalanta i jakie są kursy?

Raków Częstochowa dzięki wygranej ze Sturmem Graz przedłużył swoje szanse na awans. Musi jednak mieć więcej punktów od austriackiej drużyny, aby awansować. Poza porażką Sturmu musi zatem liczyć na urwanie punktów Atalancie, co patrząc na ostatnie mecze La Dei, a szczególnie ten z Torino, nie jest to wcale takie niemożliwe, tym bardziej że dla gości będzie to mecz o pietruszkę. Co ciekawe, Raków jest faworytem tej rywalizacji. Kurs na wygraną mistrza Polski w meczu z Atalantą wynosi 2.00.

