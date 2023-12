Legia – Alkmaar 14.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.68 Legia - Alkmaar Powyżej 8.5 rzutów rożnych TAK Obstaw

Starcia polskich drużyn w europejskich pucharach to zawsze spore emocje, więc pod lupę bierzemy starcie Legia Warszawa – AZ Alkmaar. Za nami ligowy weekend, w którym nie mogło zabraknąć niespodzianek, bo na przykład Barcelona poległa z rewelacją La Ligi – Gironą. W naszej Ekstraklasie także nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć, bo w Poznaniu Lech przegrał z Piastem Gliwice, a w Łodzi ŁKS urwał punkt w starciu z Legią Warszawa. Czy dziś piłkarze ze stolicy sprawią dadzą sporo radości swoim kibicom? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Legia Warszawa – AZ Alkmaar – typy bukmacherskie

Obie strony doskonale wiedzą o co grają w tym meczu: Legia nie może przegrać i wtedy awansuje, a Alkmaar ratuje tylko i wyłącznie zwycięstwo, inaczej pożegnają się z pucharami. Legia w Lidze Konferencji Europy, a Ekstraklasie to dwa całkiem inne zespoły. W pucharach naprawdę grają przyzwoicie, wszystko zaczęło się od niespodziewanego zwycięstwa w Warszawie nad Aston Villą 3:2 po bardzo dobrym meczu. W następnym udali się właśnie do Holandii na mecz z AZ Alkmaar, a wtedy Holendrzy byli w sztosie i prowadzili w Eredivisie z kompletem zwycięstw. Jednam w tym pojedynku nic specjalnego nie pokazali, momentami nawet Legia przeważała, na pół godziny przed ostatnim gwizdkiem jeden z piłkarzy AZ wyleciał z boiska i wydawało się, że legioniści mogą wygrać. Niestety będąc w przewadze dostali bramkę i zakończyło się porażką 0:1. Stwarzali sporo sytuacji, jednak brakowało zdecydowanie szczęścia i zakończenia. Potem dwumecz z bośniackim Zrinjski i najpierw wygrana na wyjeździe 2:1, a potem w Polsce 2:0. W Ekstraklasie natomiast niestety tylko jedna wygrana w czterech meczach i aż trzy remisy. Ostatnio spore problemy w Łodzi z ŁKS-em i wynik 1:1.

AZ Alkmaar nie popisało się na samym starcie, gdzie w Bośni prowadzili 3:0 po pierwszej połowie i wydawało się, że rozniosą przeciwnika w drobny mak. Niestety po przerwie stało się coś nieprawdopodobnego i Zrinjski strzelił aż cztery gole wygrywając ten mecz 4:3. Następnie wspomniana skromna wygrana z Legią, a potem już przegrany dwumecz z Aston Villą: najpierw w Holandii zostali rozbici aż 1:4, a w Birmingham 1:2. W ostatniej kolejce u siebie wygrali ze Zrinjskim po golu z rzutu karnego, ale ich gra pozostawiała wiele do życzenia.

Tutaj już nie ma miejsca nawet na najmniejszy błąd. Obie ekipy wyjdą na boisko potężnie zdeterminowane i ruszą do ataku już od pierwszych minut. Myślę, że zobaczymy otwarty mecz, w którym piłka będzie wędrowała od jednego do drugiego pola karnego. Z tego powodu stawiam na over 8.5 rzutów rożnych po kursie @1.68 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – AZ Alkmaar

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Legia – Alkmaar. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej i stawka tego meczu ogromna. W końcu to reprezentanci swoich krajów w Lidze Konferencji i mają w swoich szeregach znakomitych zawodników. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Może dziś to Josue będzie rozdawał karty i trafieniem do siatki zostanie bohaterem miejscowych? Kurs na gola w jego wykonaniu wynosi @4.05.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. To mecz, gdzie trzeba poświęcić wszystko. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – AZ Alkmaar

Legia zanotowała BTTS cztery razy w ostatnich pięciu meczach

Alkmaar w ostatnich trzech spotkaniach zanotowało wygraną, remis i porażkę

Bilans bramkowy Legii to 8:6, a gości z Holandii 7:10

Okazja do bezpośredniego pojedynku miała miejsce tylko raz i był to oczywiście mecz w tej fazie grupowej.

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – AZ Alkmaar