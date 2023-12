Jakie szanse mają Legia i Raków na awans do fazy pucharowej?

W czwartek zostaną rozegrane mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji. W obu tych rozgrywkach wystąpią kluby z polskiej ligi. Legia i Raków mają szanse na awans. Nieco większe ma wicemistrz Polski, ale także Medaliki mogą zameldować się w play-offach. Co musi się stać żeby tak było i jakie są szanse polskich drużyn na fazę pucharową Ligi Konferencji?

Co musi się stać, aby Legia Warszawa i Raków Częstochowa awansowały do fazy pucharowej?

Legia Warszawa

W dużo bardziej komfortowej sytuacji jest Legia Warszawa. Wszystko bowiem zależy od wicemistrza Polski. Dobra gra w fazie grupowej sprawiła, że Wojskowi zajmują drugie miejsce w grupie i mają trzy punkty przewagi nad AZ Alkmaar. Pierwszym czynnikiem branym pod uwagę jest oczywiście ilość zdobytych punktów, a drugim mecze bezpośrednie. Porażka eliminuje więc Legię z Ligi Konferencji. Awans Wojskowym da tylko remis i zwycięstwo. Co ciekawe, zwycięstwo pozwala także na zajęcie pierwszego miejsce, ale w tym wypadku Aston Villa musiałaby przegrać ze Zrinjski i mieć gorszy bilans bramkowy od Legii.

Raków Częstochowa

Sytuacja Rakowa jest dużo bardziej skomplikowana. Trzecia drużyna w fazie pucharowej Ligi Europy zagra w play-offach Ligi Konferencji. Na razie nie jest na pozycji premiowanej awansem, gra z silniejszym rywalem niż Legia i nie wszystko zależy od mistrza Polski, ale po kolei. Raków zajmuje czwarte miejsce w grupie i ma na koncie cztery punkty. Dokładnie tyle samo ma Sturm, a bezpośrednie mecze z austriacką drużyną zakończyły się porażką 0:1 i wygraną 1:0. Sturm jest przed Rakowem z racji korzystniejszego bilansu bramkowego (-2 Sturm, a -3 Raków). Warunkiem awansu Rakowa jest zatem wygrana albo remis z Atalantą i jednocześnie porażka (w przypadku remisu Rakowa albo wygranej) albo remis (w przypadku wygranej Rakowa) Sturmu ze Sportingiem. Jest też inny scenariusz w którym obie drużyny wygrywają, ale Raków wyżej pokonał Atalantę. Jest on jednak na tyle abstrakcyjny, że nie będę poświęcał mu większej uwagi. Wtedy Raków musiałby mieć lepszy bilans, gdyby był taki sam brane są pod uwagę bramki strzelone, a następnie bramki strzelone w fazie grupowej na wyjeździe.

Jakie są szanse Legii i Rakowa na awans?

Bukmacherzy wystawili już kursy na awans Legii i Rakowa do fazy pucharowej Ligi Konferencji, znajdziesz je tutaj. Eksperci zdecydowanie większe szanse na awans dają Legii Warszawa. Kurs na to zdarzenie wynosi 1.45. Co to oznacza w praktyce? Że Legia ma około 70% szans na awans. Biorąc pod uwagę fakt, że wystarczy jej remis jest to moim zdaniem bardzo trafne oszacowanie.

Jak wyglądają natomiast szanse Rakowa? Kurs na awans Rakowa wynosi na ten moment 2.17. Mistrz Polski ma zatem według notowań bukmacherów około 46% szans na awans. Medaliki mają spore szanse na pokonanie Atalanty, ponieważ La Dea jest pewna pierwszej lokaty i będzie to dla niej mecz o przysłowiową pietruszkę.

Fot. Pressfocus