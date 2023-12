Znamy ceny biletów na mecze barażowy. Ile trzeba będzie zapłacić?

Reprezentacja Polski rozegrała już wszystkie swoje mecze w 2023 roku. Na horyzoncie są mecze barażowe, które odbędą się w marcu przyszłego roku. Poznaliśmy ceny biletów na mecz Polska – Estonia, który zostanie rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie.

Znamy już ceny biletów na mecz barażowy

Rok 2023 był bardzo nieudany w wykonaniu naszej drużyny narodowej. Mimo teoretycznie bardzo łatwej grupy w eliminacjach do EURO 2024, reprezentacja Polski nie była w stanie wywalczyć bezpośredniego awansu na turniej do Niemiec. Biało-czerwoni zakończyli zmagania w grupie na trzecim miejscu, za Albanią oraz Czechami, a przed Mołdawią i Wyspami Owczymi. W rezultacie podopieczni Michała Probierza, a wcześniej Fernando Santosa, który został zwolniony we wrześniu, muszą grać w barażach, na które dostali się poprzez wystarczająco dobre wyniki w obecnej edycji Ligi Narodów. Nasza reprezentacja zmierzy się najpierw Estończykami, a w potencjalnym finale baraży ze zwycięzcą spotkania Walia – Finlandia.

Teraz poznaliśmy również ceny biletów na mecz z reprezentacją Estonii. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie 21 marca 2024 roku o godz. 20:45. Pięć dni później poznamy wszystkie drużyny, które awansują na EURO z turnieju barażowego.

Osoby niepełnosprawne oraz ze znaczną niepełnosprawnością opiekunem zapłacą potencjalnie 90 zł za obejrzenie spotkania na tym obiekcie. Za 160 zł (opiekun oraz dziecko) można nabyć bilet rodzinny. Wejściówki w kontekście kategorii III kosztują 120 zł, w przypadku kategorii II cena ta jest 60 zł wyższa. Bilety najwyższej kategorii kosztować będą 240 zł.

Przedstawiamy harmonogram sprzedaży biletów na półfinałowy mecz barażowy o awans do turnieju finałowego mistrzostw Europy z Estonią. 🇵🇱🇪🇪 HARMONOGRAM ⤵ — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) December 14, 2023

Sprzedaż biletów na mecz Polska – Estonia ruszy 1 marca. Trzy dni wcześniej wejściówki będą mogli zakupić użytkownicy aplikacji InPost Fresh.

Fot. Pressfocus