Victor Osimhen przedłuży kontrakt z Napoli

Victor Osimhen swoją postawą w ostatnich sezonach udowodnił, że jest jednym z najlepszych napastników na świece. Wysoka skuteczność Nigeryjczyka poskutkowała zainteresowaniem ze strony klubów, które co roku biją się o najwyższe cele. Napoli chce się jednak związać na dłużej ze swoją gwiazdą, a jeżeli miałoby dojść do sprzedaży napastnika, to chcą zarobić na niej duże pieniądze. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Vicotr Osimhen lata moment podpiszę nową umowę z drużyną z Neapolu.

Victor Osimhen trafił do Napoli w 2020 roku za 75 milionów euro. Napastnik od samego początku swojego pobytu we włoskim klubie wykazywał ogromny potencjał. Szybko stał się bardzo ważnym zawodnikiem pierwszego składu i wskoczył do podstawowej jedenastki. 24-latek imponuje bardzo dobrą skutecznością. Gracz w poprzednim sezonie został królem strzelców Serie A z 26 golami na koncie, przyczyniając się do zdobycia tytułu mistrzowskiego Napoli, z 16-punktową przewagą nad drugim Lazio Rzym. Nigeryjczyk w obecnych rozgrywkach zdobył siedem bramek w 15 meczach. Łącznie dla drużyny z Neapolu ustrzelił już 66 goli w 116 spotkaniach.

Tego lata Osimhen łączony był z przenosinami do innego klubu. Spore zainteresowanie piłkarzem przejawiała Chelsea oraz Bayern Monachium. Ostatecznie 24-latek zdecydował się pozostać w zespole z Serie A. Obecny kontrakt zawodnika obowiązuje do 2025 roku, jednak klauzula jego odejścia możliwa jest w 2024 roku. Napoli nie zamierza tracić swojej gwiazdy i jak informuje Fabrizio Romano, Nigeryjczyk dogadał się z klubem, dzięki czemu będzie jednym z najlepszych opłacanych piłkarzy Napoli w historii. Nowa umowa obowiązywała będzie do 2026 roku. Nowa umowa z napastnika z pewnością odstraszy potencjalnych nowych kupców.

🚨🔵 Victor Osimhen new deal at Napoli will include huge salary rise; Nigerian striker is gonna be one of the best paid players in the history of the club.

New deal will be valid until June 2026, one more year as reported yesterday.

🔴↪️ Release clause already valid in 2024. pic.twitter.com/pZgsvagXi8

