Bartosz Slisz może opuścić Legię Warszawa jeszcze zimą

Bartosz Slisz jest bardzo ważnym punktem w drużynie Legii Warszawa. 24-latek w obecnym sezonie imponuje formą, dzięki czemu otrzymał szanse na grę w Reprezentacji Polski. Jak informuje dziennikarz, Tomasz Włodarczyk, pomocnik Wojskowych cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony zagranicznych klubów i niewykluczone, że jeszcze tej zimy zmieni barwy klubowe. Najbardziej prawdopodobnymi kierunkami są MLS oraz Bundesliga.

Bartosz Slisz może opuścić Legię Warszawa

Bartosz Slisz został zawodnikiem Legii Warszawa w lutym 2020 roku za 1,5 miliona euro. Wcześniejszym klubem defensywnego pomocnika był Zagłębie Lubin. Gracz jest bardzo ważnym ogniwem w zespole Legionistów. W obecnych rozgrywkach zanotował 31 spotkań, strzelił jednego gola i zaliczył trzy asysty. 24-latek imponował wysoką formą już w poprzedniej kampanii. W przerwie między sezonami Legia Warszawa otrzymała ofertę za piłkarza na około 3 milionów euro z tureckiego Trabzonsporu. Ostatecznie jednak do transferu nie doszło.

Teraz temat przenosin defensywnego pomocnika do innego klubu powrócił. Gracz ma jeszcze rok ważny kontrakt ze stołeczną ekipą. Oznacza to, że jest to ostatnia szansa na zarobek Wojskowych na Bartoszu Sliszu. W wakacje, zawodnik mógłby negocjować i innym klubem, przez co mógłby odejść za darmo. Jak informuje dziennikarz Tomasz Włodarczyk. Legia Warszawa otrzymała konkretne pytania w sprawie transferu 24-latka z zespołów Włoch czy Hiszpanii, jednak najbardziej prawdopodobny jest scenariusz przenosin piłkarza do drużyny z Bundesligi lub MLS.

Portal Transfermarkt wycenia Bartosza Slisza na 5,5 milionów euro. Legioniści domagali się będą za swojego gracza kwoty w okolicach 2 milionów euro.

🚨Bundesliga lub MLS – na dziś to najbardziej prawdopodobne kierunki, w których może powędrować Bartosz Slisz. Zimowy transfer jest bardzo prawdopodobny. Propozycji nie brakuje. Jak wysoko będzie licytować Legia? Slisz ma rok do końca umowy. Więcej👇🏻https://t.co/WZGqaXs9t6 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 14, 2023

Liczby Bartosz Slisza w Legii Warszawa

Bartosz Slisz od momentu przenosin do Legii Warszawa wystąpił 163 meczach, w których strzelił 5 goli i zanotował 11 asyst.

Fot. PressFocus