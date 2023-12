Oficjalne składy na mecz Raków Częstochowa – Atalanta

W czwartkowy wieczór Raków Częstochowa rozegra mecz z Atalantą w ramach rozgrywek Ligi Europy. Dla mistrzów Polski stawką pojedynku będzie dalsza gra w europejskich pucharach w fazie play-off. Tym razem jednak w Lidze Konferencji Europy. Atalanta walczyć będzie o pierwsze miejsce w grupie. Stawka meczu jest niezwykle wysoka, dlatego spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. Trenerzy obydwu drużyn odkryli karty i znane są wyjściowe składy ekip. Sprawdź kto zagra w spotkaniu, Raków Częstochowa – Atalanta.



Raków Częstochowa – Atalanta (14.12, 21:00) – oficjalne składy na mecz

Raków Częstochowa: Kovacević – Racovitan, Kovacević, Rundić, Tudor, Kochergin, Berggren, Plavsić, Yeboah, Nowak, Zwoliński.

Atalanta: Carnesecchi – Hateboer, Bonfanti, Del Lungo, Adopo, Holm, Zortea, Pasalic, Miranchuk, Muriel, De Ketealere

Raków Częstochowa przystąpi do meczu z Atalantą po porażce 2:4 z Jagiellonią Białystok w PKO BP Ekstraklasie. Mistrzowie Polski zajmują czwartą pozycję w rodzimej lidze. Medaliki w Lidze Europy znajdują się na ostatnim miejscu z czterema punktami w dorobku.

Atalanta zajmuje 8. miejsce w tabeli ligowej Serie A. W ostatnim meczu zwyciężyli z AC Milanem 3:2. W grupie Ligi Europy są liderem z 11 punktami na koncie.

Raków Częstochowa – Atalanta 14.12, 21:00) – niezbędne informacje

Faworytem meczu jest bez dwóch zdań zespół Atalanty. Medaliki mają szanse na dostanie się do fazy play-off Ligi Konferencji Europy, musi jednak liczyć na korzystny dla siebie rezultat w meczu Sporting Lizbona – Sturm Graz. Atalanta z kolei nie odpuści, ponieważ liczy na zachowanie pozycji lidera w grupie. Aby to się udało, musi wygrać lub zremisować z Rakowem. Sprawdź typy na mecz Raków Częstochowa – Atalanta. Spotkanie będzie można obejrzeć na antenie Viaplay oraz TVP SPORT. Sprawdź również jakie ma szanse mistrz Polski na awans do faz play-off. Mecz Raków Częstochowa – Atalanta rozpocznie się 14 grudnia o godzinie 21:00.