Legia Warszawa jest jedynym klubem, który zagra wiosną w europejskich pucharach. Szansę na to miał także Raków, ale mistrz Polski zawiódł w ostatniej kolejce i przegrał aż 0:4 z Atalantą. Sprawdź potencjalnych rywali Legii Warszawa, a także informację o tym, kiedy odbędzie się losowanie fazy pucharowej Ligi Konferencji.

Legia pokazała charakter, a na awans Rakowa bardziej pracował Sporting

W czwartek czekały nas mecze dwóch polskich drużyn, walczących o awans do fazy pucharowej europejskich pucharów. W pierwszym z nich Legia podejmowała AZ Alkmaar i potrzebowała remisu, aby awansować. Wojskowi nie postawili jednak autobusu i pokazywali pazur. Bardzo dobry mecz rozegrał Josue, który popisał się dwiema znakomitymi asystami. Do siatki trafili Ribeiro i Kramer, a Legia dzięki zwycięstwu 2:0 pewnie awansowała do fazy pucharowej.

Raków podejmował Atalantę i musiał także liczyć na to, że Sporting pokona Sturm Graz. Portugalczycy dzielnie walczyli o awans mistrza Polski i triumfowali aż 3:0. Przy takim wyniku nawet jednobramkowa porażka Rakowa dawałaby awans Medalikom. Problem jednak w tym, że Raków zupełnie nie popisał się w starciu z Atalantą i przegrał aż 0:4, kończąc europejską przygodę.

Potencjalni rywale Legii

Z kim może zagrać Legia Warszawa w 1/16 finału Pucharu Polski? Oto potencjalni rywale Wojskowych w 1/16 finału Ligi Konferencji:

Olympiakos

Ajax

Betis

Sturm Graz

Royale Union SG

Maccabi Hajfa

Servette FC

Molde

Nie jest więc aż tak źle, a wiele z tych drużyn jest jak najbardziej do pokonania. Najtrudniejszymi rywalami byliby Ajax, Betis i Royale Union. W starciu z Servette, Molde i Maccabi Hajfą, Legia byłaby faworytem także to na te drużyny najlepiej byłoby trafić w losowaniu.

Kiedy losowanie fazy pucharowej Ligi Konferencji?

Losowanie fazy pucharowej Ligi Konferencji odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia o 14:00 w Nyonie. Odbędzie się zatem po tym, jak poznamy pary pucharowe Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

