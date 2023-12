Nkunku wrócił do treningów. Debiut w Chelsea jeszcze w tym roku?

Christopher Nkunku dołączył do Chelsea przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024. Francuz jednak pechowo doznał poważnej kontuzji w trakcie okresu przygotowawczego, zatem jeszcze nie zdążył zadebiutować w oficjalnym meczu w barwach The Blues. Media podają, że pomocnik już wrócił do treningów i jest szykowany na swój pierwszy mecz w nowej drużynie.

25-latek przeniósł się na Stamford Bridge z RB Lipsk za 80 milionów euro. Presja związana z tym transferem jest zatem niemała. Na nieszczęście dla Chelsea oraz samego Nkunku, gracz nabawił się groźnej kontuzji w trakcie sparingowego meczu z Borussią Dortmund. Francuz doznał urazu kolana i konieczna była operacja. Już wtedy mówiło się o około czterech miesiącach rekonwalescencji dla byłego gracza RB Lipsk.

Fabrizio Romano podaje, iż Nkunku już trenuje z drużyną i jest w pełni zdrowia. Co więcej, włoski dziennikarz sugeruje, że rekonwalescent może pojawić się już w sobotnim meczu z Sheffield United.

🚨🔵 Christopher Nkunku will be finally in #CFC squad vs Sheffield United, as Pochettino confirms: “He can be involved. It's very good news”.

“We need now to be calm and quiet. It's going to put all the pressure on him. He needs to evolve, know the Premier League”. pic.twitter.com/iWwC5CSo7U

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023