Donny van de Beek zostanie piłkarzem Eintrachtu Frankfurt

Donny van de Beek nie może zaliczyć do udanej swojej przygody w barwach Manchesteru United. Holender nie pokazuje tak wspaniałej dyspozycji jak miało to miejsce w Ajaxie Amsterdam. Pomocnik otrzymał jeszcze jedną szansę odbudowy i jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Donny van de Beek przeniesie się do Eintrachtu Frankfurt na zasadzie wypożyczenia do końca obecnego sezonu. Zespół Bundesligi będzie miał możliwość definitywnego kupna zawodnika za 15 milionów euro.

Donny van de Beek trafił do Manchesteru United w 2020 roku z Ajaxu Amsterdam za 39 milionów euro. Czerwone Diabły w swoje szeregi wówczas sprowadziły jeden z największych europejskich talentów piłkarskich. Pomocnik imponował swoją grą w holenderskim klubie oraz był jednym z najważniejszych piłkarzy Ajaxu prowadzonego przez Erika ten Haga. Donny nie sprostał jednak oczekiwaniom na angielskich boiskach. Zawodnik zanotował kiepski start, co gorsza do obecnego momentu miał problem z przebiciem się do pierwszego kładu klubu Premier League. Wydawało się, że jego sytuacja ulegnie zmianie, kiedy Manchester United objął Erik ten Hag. Tak się jednak nie stało.

26-latek w obecnym sezonie zaledwie dwa razy wybiegł na murawę i rozegrał 21. minut. Łącznie dla Czerwonych Diabłów wystąpił w 62 spotkaniach, strzelił 2 gole i zaliczył 2 asysty. Holender czas od stycznia poprzedniego roku do maja, spędził na wypożyczeniu w Evertonie. Tam również jednak nie zachwycił. Dla The Toffiees rozegrał 7 meczów i strzelił jednego gola.

Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, Donny van de Beek najbliższy czas spędzi na wypożyczeniu w Eintrachcie Frankfurt. Po zakończeniu obecnego sezonu, niemiecka drużyna będzie miała prawo wykupić gracza za 15 milionów euro. Definitywny wykup nie jest jednak obowiązkowy.

🚨🔴 EXCLUSIVE: Donny van de Beek to Eintracht Frankfurt, here we go! Verbal agreement now in place.

🇳🇱 Exclusive details: loan until June — buy option included for €15m potential package, add ons included. It’s NOT mandatory.

Eintracht will also pay #MUFC a loan fee. pic.twitter.com/xniA1NMFRK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2023