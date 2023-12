Maciej Skorża zmierzy się z Pepem Guardiolą

Maciej Skorża wraz z końcem obecnego roku przestanie pełnić funkcję trenera Urawy Red Diamonds. Na zakończenie swojej przygody z japońskim klubem może mieć spore powody do optymizmu. Jego zespół właśnie awansował do półfinału Klubowych Mistrzostw Świata, gdzie Red Diamonds zmierzy się z Manchesterem City.

Maciej Skorża ma szanse na trofeum

Maciej Skorża w 2022 roku został trenerem Urawy Red Diamonds. Polski trener wraz z japońskim klubem odniósł olbrzymi sukces, wygrywając Azjatycką Ligę Mistrzów. Dodatkowo drużyna dotarła do krajowego pucharu, ulegając w nim jednak 1:2 z Avispą Fukuoka. W listopadzie w mediach pojawiła się informacja, gdzie Maciej Skorża wraz z końcem obecnego roku opuści japońską drużynę.

,,Zdecydowałem się ustąpić ze stanowiska trenera Urawy Red Diamonds. To dla mnie bardzo trudna decyzja, żeby opuszczać tak wspaniały zespół. Podjąłem tę decyzję, ponieważ poczułem, że nadszedł czas, żeby nadać priorytet mojej rodzinie” – stwierdził Maciej Skorża.

,,Spędziłem wiele czasu, rozmawiając z klubem o tej decyzji. Byli przy mnie przez cały ten czas. Wyrażam wdzięczność dla wszystkich działaczy i ludzi, którzy tworzą ten wspaniały klub. Moim przyszłym celem jest powrót do tego klubu. Wrócę do The Reds” – dodał.

Jeszcze przed końcem swojej kadencji Maciej Skorża ma szanse dotrzeć do finału Klubowych Mistrzostw Świata. Urawa Red Diamonds pokonała meksykańską drużynę Club Leon 1:0. Teraz w półfinale rozgrywek, The Reds zmierzą się z Manchesterem City. Mecz z Obywatelami odbędzie się 19 grudnia.

Sukcesy Macieja Skorży

Maciej Skorża na polskim podwórku może pochwalić się następującymi trofeami: 4x mistrzostwa Polski (Lech Poznań i Wisła Kraków), 3x Puchar Polski (Legia Warszawa i Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski), Superpuchar Polski (Lech Poznań).

Fot. PressFocus