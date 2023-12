Futsal. Zwycięstwo reprezentacji Polski, awans na mundial blisko

Reprezentacja Polski w futsalu wróciła z dalekiej podróży w meczu z Serbią, lecz po niekorzystnej pierwszej połowie Biało-czerwoni wygrali to spotkanie 4:2. To ważne zwycięstwo, ponieważ na kolejkę przed końcem eliminacji Polska jest liderem grupy C Elite Round.

Krok od awansu na mundial

Obecny tydzień jest bardzo ważny dla polskiej reprezentacji w futsalu. Podopieczni Błażeja Korczyńskiego są na pierwszym miejscu w grupie C eliminacji do futsalowych mistrzostw świata, które odbędą się w przyszłym roku w Uzbekistanie. W ramach obecnego zgrupowania biało-czerwoni grają ostatnie dwie kolejki eliminacyjne: mecz z Serbią oraz Ukrainą. To pierwsze spotkanie przeszło już do historii, a Polska wygrała mimo faktu, iż nasza reprezentacja schodziła do szatni przegrywając. Można było również obawiać się o ten mecz zważywszy na to, iż Polacy niedawno przegrali w Koszalinie właśnie z Serbami.

Już w czwartej minucie nasi rywale wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Strahinji Petrova. Dziesięć minut później gospodarze podwyższyli na 2:0, a na listę strzelców wpisał się Dragan Tomić. Błażej Korczyński został zmuszony do wzięcia czasu w zaistniałej sytuacji. Momentem zwrotnym w tym spotkaniu był gol Mateusza Madziąga, zdobyty w przedostatniej minucie pierwszej odsłony meczu.

W drugiej części do siatki trafiali wyłącznie Biało-czerwoni. Bramkę wyrównującą zdobył ponownie Madziąg, a kolejne dwa trafienia zdobyli piłkarze grający na co dzień w Rekordzie Bielsko-Biała: Michał Marek w 29. minucie oraz Mikołaj Zastawnik w 38. minucie spotkania. Dodajmy, że po drugiej stronie barykady grał inny z Rekordzistów, Stefan Rakić. Choć nasza reprezentacja musiała odrobić straty z pierwszej połowy, zrobiła to w efektownym stylu, wygrywając ostatecznie 4:2!

Zwycięstwo powoduje, iż reprezentacja Polski pozostaje liderem grupy C Elite Round. Ostatni mecz w eliminacjach drużyna zagra w środę z reprezentacją Ukrainy, nad którą Polacy mają dwa punkty przewagi. Jeśli biało-czerwoni wygrają lub zremisują spotkanie z naszymi wschodnimi sąsiadami, zapewnią sobie awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Serbia – Polska 2:4 (2:1)

Bramki: Strahinja Petrov 4′, Dragan Tomić 14′ – Mateusz Madziąg 19′, 23′, Michał Marek 29′, Mikołaj Zastawnik 38′.