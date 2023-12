XTB KSW 89 16.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 10.00 XTB KSW 89 Wygrana Adriana Bartosińskiego 1 Obstaw

16 grudnia w ProZero Arena Gliwice będzie naprawdę gorąco i głośno. Tego dnia o godzinie 19:00 nastąpi oficjalne otwarcie gali XTB KSW 89. Karta walk wygląda naprawdę imponująco i emocji nie zabraknie. Podczas gali dojdzie do pierwszej w dziejach polskiej marki super walki o trzeci pas mistrzowski. W starciu tym niepokonany dominator wagi półśredniej, Adrian Bartosiński, stanie do obrony mistrzowskiego trofeum przeciwko fenomenalnemu czempionowi kategorii lekkiej i piórkowej, Salahdine’owi Parnasse’owi. Po raz pierwszy w historii topowych organizacji MMA na świecie zawodnik stanie przed szansą jednoczesnego panowania w trzech kategoriach wagowych co jest absolutnym fenomenem i jeszcze bardziej podkręca atmosferę!



➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, obstaw wygraną Bartosińskiego po kursie 10.00⬅️

Adrian Bartosiński – Salahdine Parnasse – typy bukmacherskie

Adrian Bartosiński jest oczywiście mistrzem wagi półśredniej, a swoją przygodę z MMA zaczął w 2018 roku i jest niepokonany. Popularny Bartos w ostatnich miesiącach bił się bardzo regularnie i sukcesywnie pokonywał coraz to silniejszych rywali. Do tej pory ma na swoim koncie trzynaście walk i dwanaście z nich skończył przed czasem. Można było go oglądać w KSW, FEN, TFL, czy też Wirtuoz Challenge. Jego przeciwnikami byli tacy zawodnicy jak Andrzej Grzebyk czy Krystian Kaszubowski. Za jego największe atuty uważa się doskonała stójka i znakomite umiejętności bokserskie. W ostatniej walce przeciwko Arturowi Szczepanikowi od początku wywierał presję i szukał obalenia, gdy się to udało to Szczepaniak szybko się pozbierał i w stójce doszło do potężnej wymiany ciosów, aż w końcu Adrian trafił swojego rywala nokautując go. Zawodnik z Łodzi wiele ze swoich walk kończył właśnie efektownymi akcjami i kombinacjami ciosów, a tylko 2 z 14 wygranych przez Bartosińskiego walk zakończone zostały przez decyzje sędziowskie. Powinien mieć po swojej stronie zdecydowaną przewagę siłową, która może mu się bardzo przydać w obszarach klinczerskim, zapaśniczym i parterowym. Adrian ma się czym pochwalić, a jego obecny wiek (28 lat) jasno wskazuje na to, że nie powiedział w oktagonie ostatniego słowa. Jeśli tylko dopisze mu zdrowie, stoczy w MMA jeszcze wiele ciekawych i widowiskowych walk. Jedno jest pewne: to będzie największe wyzwanie w jego dotychczasowej karierze, ale moim zdaniem będzie górą!

Salahdine Parnasse ma nieco większe doświadczenie od Polaka, bo przygodę zaczął w 2015 roku i dotąd stoczył dziewiętnaście walk. Mistrz dwóch kategorii, ale w ostatnim czasie walczył zdecydowanie mniej od swojego przeciwnika. Moim zdaniem Francuz jest zbyt porywczy i wybuchowy, nie potrafi kontrolować emocji. Popełnia błędy w klatce, ale do tej pory jego przeciwnicy nie potrafili tego wykorzystać mając zbyt małe doświadczenie oraz umiejętności. Parnasse to sprawny kickbokser, który jest jednak bardziej techniczny, niż nokautujący mocnym ciosem. Zwycięstwo Adriana.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Adrian Bartosiński – Salahdine Parnasse

Betfan proponuje prawie dwadzieścia zdarzeń związanych z pojedynkiem Adriana Bartosińskiego z Salahdinem Parnassem. Poza podstawowym zakładem na rozstrzygnięcie w ofercie znajdzie także: czy zawodnik wygra przed czasem, zawodnik wygra na punkty, walka odbędzie się na pełnym dystansie czy któryś zawodnik wygra przez poddanie. Mamy także zakłady specjalne: walka za kończy się w pierwszej rundzie lub zawodnik wygra w 1. rundzie. To będzie bardzo emocjonujące starcie, a Betfan sporo oferuje w związku z tym starciem!

Statystyki na typy bukmacherskie Adrian Bartosiński – Salahdine Parnasse

Adrian stoczył 13 walk i wszystkie wygrał – jest niepokonany!

Dwanaście skończył przed czasem!

Salahdine na 19 pojedynków 18 wygrał

Jedyna porażka miała miejsce w 2021 roku

Fot. PressFocus