Górnik Zabrze uczcił jubileusz. Pewnie wygrał z Wartą Poznań

Za nami pierwsze dwa mecze 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas piątkowych zmagań obyło się bez niespodzianek. Górnik Zabrze na własnym boisku wygrał z Wartą, a Śląsk Wrocław zapisał kolejne trzy punkty w drodze do mistrzostwa, w meczu z Zagłębiem Lubin. Zapraszamy do podsumowania pierwszych spotkań 19. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Górnik Zabrze – Warta Poznań 3:0

28′ Yokota 1:0

47′ Kapralik 2:0

90+1′ Podolski 3:0

Górnik Zabrze w piątkowy wieczór obchodził swoje 75-lecie. Zawodnicy gospodarzy stanęli na wysokości zadania i wygrali mecz z przytupem. Pierwsza bramka padła w 28. minucie. Błędy graczy Warty Poznań wykorzystał Yokota, który miał okazję skierować piłkę do pustej bramki. Już na początku drugiej połowy efektowną podcinką pokonał golkipera rywali Kapralik, dzięki czemu dał swojej drużynie dwubramkowe prowadzenie. Górnicy szukali kolejnej okazji do strzelenia gola i udało im się to tuż przed końcem spotkania. Podolski otrzymał piłkę w polu karnym i nie pomylił się w tak dogodnej okazji.

Skrót meczu Górnik Zabrze – Warta Poznań:

Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław 1:2

46′ Rzuchowski 0:1

75′ Exposito 0:2

84′ Munoz 1:2

Śląsk Wrocław zajmuje pozycję lidera PKO BP Ekstraklasy, przez co wymieniany jest jako jeden z głównych pretendentów do tytułu mistrzowskiego. Ostatnie dwa mecze w lidze kończyły się dla Wojskowych remisami. Podczas 19. kolejki, Śląsk z powrotem wszedł na zwycięską ścieżkę, ogrywając Zagłębie Lubin 2:1. Na pierwszego gola przyszło na czekać do drugiej połowy. Rzukowski popisał się kapitalnym strzałem z woleja, dzięki czemu wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. W 75. minucie Exposito podwyższył wynik meczu na 2:0. Gospodarze zdobyli bramkę kontaktową w 84. minucie za sprawą Munoza. Zagłębie miało jednak już za mało czasu na odrabianie strat i w derbach Śląska, to zespół z Wrocławia cieszył się z trzech punktów.

Skrót meczu Zagłębie Lubin – Śląsk Wrocław:

Tabela po piątkowych meczach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy

🎄 Święta we Wrocławiu na pewno będą wesołe! 😁 pic.twitter.com/Y5I22zUnOe — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) December 15, 2023

Artykuł powstał dzięki współpracy z bankiem PKO BP.

Fot. PressFocus