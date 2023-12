Liverpool – Manchester United 17.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.19 Liverpool - Manchester United Liverpool i obie strzelą TAK Obstaw

Weekend to oznacza, że wracamy na piłkarskie boiska. Zaglądamy do Premier League, która uważana jest przez wielu ekspertów najlepszą ligą na świecie. Sytuacja w tabeli bardzo ciekawa, a chyba największym wygranym ostatnich tygodni jest Everton, który po odjęciu dziesięciu punktów znajdował się w samym czubie tabeli, ale wygrał cztery z ostatnich pięciu spotkań i dzięki temu się wydostał ze strefy spadkowej. W niedzielę 17 grudnia zostaną rozegrane cztery mecze, ale najciekawiej zapowiada się ten o 17:30 na Anfield Road, gdzie w hicie kolejki Liverpool podejmie Manchester United. Czego się spodziewam po tym starciu? Tego dowiecie się w poniższym artykule!

Liverpool – Manchester United – typy bukmacherskie

Poprzedni sezon Liverpool miał wychodzi na to przejściowy. Zespół był nieco przebudowany, przez całą kampanię 22/23 zmagali się z plagą kontuzji i w efekcie końcowym zajęli 5. miejsce nie kwalifikując się do Ligi Mistrzów. Jednak do tej pory bardzo dobrze im wychodzi łączenie europejskich pucharów z ligą, ponieważ w Lidze Europy fazę grupową zakończyli na 1. miejscu z pewnym awansem, a w Premier League po 16. kolejkach są na szczycie i to oni rozdają karty. Chociaż to nie przychodzi łatwo, ponieważ zawdzięczają to zwycięskiej bramce w doliczonym czasie gry z Crystal Palace (2:1), która była ich 43. golem decydującym o wygranej w PL w 90. minucie lub później. Żadna inna drużyna nie może pochwalić się lepszym wynikiem w tej statystyce. „The Reds” gdy są w opałach to w końcowej fazie meczu często podkręcają tempo. Gospodarze od 30 września i pechowej porażki z Tottenhamem są niepokonani, wygrali między innymi w derbach z Evertonem, a w Manchesterze zremisowali z City 1:1. Na Anfield Road spisują się znakomicie, na 49 spotkań zaledwie jedna porażka. Jednak rozgrywki jedne i drugie rozgrywki pokazują, że LFC ma problem w obronie, bo dość często tracą bramki, szczególnie w Lidze Europy. W lidze Fulham wbił im trzy, z Crystal Palace stracili jedną, z Luton czy Brighton także.

Manchester United mimo szóstego miejsca w tabeli spisuje się poniżej oczekiwań właścicieli i kibiców tego klubu. W szesnastu meczach doznali aż siedmiu porażek, najwięcej w czołówce. Przy takiej dyspozycji może się okazać, że w ogóle nie załapią się do europejskich pucharów w przyszłym sezonie. W Lidze Mistrzów ponieśli kompletną klęskę, gdzie w grupie z Galatasaray czy FC Kopenhagą zajęli ostatnie miejsce. Coraz większa presja wywiera na Eriku ten Hagu. Pracy Holendra nie ułatwia długa lista kontuzji oraz zawieszenie Bruno Fernandesa, co oznacza, że aż 11 zawodników pierwszej drużyny nie będzie dostępnych na wyjazd do Merseyside. Moja propozycja to wygrana Liverpoolu i obie drużyny strzelą gola.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Liverpool – Manchester United

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Liverpoolu z Tottenhamem. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę, że to jest starcie wagi ciężkiej, oba kluby za sobą nie przepadają, naszpikowane są najlepszymi piłkarzami, a to starcie elektryzuje całą piłkarską Anglię. Koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Jeśli chodzi o gospodarzy to Mohamed Salah i Darwin Nunez są w bardzo dobrej dyspozycji i strzelają najwięcej bramek dla LFC. Jeśli chodzi o gości to Rasmus Hojlund.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i walkę o czołówkę. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów. Są także zakłady specjalne.

Statystyki na typy bukmacherskie Liverpool – Manchester United

Liverpool przegrał tylko jeden mecz w Premier League

Obok City są najbardziej bramkostrzelną ekipą w lidze

United ma aż siedem porażek na koncie

Są bezkompromisowi: nie remisowali jeszcze w tym sezonie

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Liverpool – Manchester United

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz

Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Szoboszlai, Endo, Gravenberch; Salah, Nunez, Diaz Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Evans, Varane, Shaw; McTominay, Amrabat, Mainoo; Antony, Hojlund, Rashford

Fot. PressFocus