Widzew – Pogoń 16.12 – Typy bukmacherskie

W ligowej tabeli dzieli ich tylko pięć punktów, a po tym spotkaniu Widzew może zbliżyć się do pucharowicza na 2 punkty. Na nic się jednak zdało zwycięstwo łodzian w Poznaniu z Lechem (3:1), ponieważ zespół przegrał dwa kolejne mecze w Ekstraklasie i pozostają w środku ligowej stawki. Portowcy z kolei mają okazję zbliżyć się do miejsc dających puchary i maksymalnie zmniejszyć duże straty do pozostałych drużyn walczących o mistrzostwo. Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin – typy bukmacherskie

Widzew Łódź w oczywisty sposób nie wykorzystał swojego potencjału w dwóch ostatnich spotkaniach ligowych i to mogą mieć zarzuty kibice tego klubu. Porażka z Puszczą Niepołomice, która dopiero co awansowała do Ekstraklasy pierwszy raz w swojej historii na pewno chluby im nie przyniesie. Widziewiacy pamiętają z pewnością spotkanie z wiosny tego roku i remis (3:3) z Pogonią Szczecin. Taki wynik teraz będzie pewnie do zaakceptowania, ale gospodarzom nie brakuje niczego, by wygrać u siebie po raz szósty w tym sezonie. Widzew tak samo jak Pogoń zagra wiosną w 1/4 Pucharu Polski, więc tych podobieństw przed meczem jest naprawdę sporo.

Pogoń Szczecin gra dalej w Pucharze Polski i zakończy tę rundę na stadionie gdzie wiosną straciła punkty i żadnym pocieszeniem dla nich nie było to, że sam mecz bardzo podobał się postronnym kibicom. I taka wciąż Pogoń pozostaje czyli efektowna, ale zupełnie nie efektywna. Mnogość wpadek przeraża, ale i w konsekwencji niebawem będzie powodem przez, który będą musieli zapomnieć o wielkich planach. Z delegacji Portowcy wracali w tym sezonie już trzykrotnie pokonani, a z Widzewem w Łodzi nie wygrali od 11 lat. Zespoły te jednak są do siebie podobne w kwestii skuteczności bronienia dostępu do własnej bramki – na tym polu oba kluby dawno przebiły już barierę 20 straconych bramek.

Ostatnie spotkanie rundy jesiennej dla Pogoni i Widzewa będzie dla nich bardzo ważnym spotkaniem, ponieważ może ciut lepiej zdefiniować ten czas dla obu klubów. Na pewno złości kryć nie może i wcale tego nie robi, Pogoń Szczecin. Bardzo słabo zaczęli sezon, a później grali przez całą rundę w kratkę i gdy tylko pojawiały się dwa wygrane mecze z rzędu, później była jakaś niespodzianka i strata punktów. Oba kluby straciły punkty w meczu tuż po Pucharze Polski, dlatego uważam, że dziś zagrają na 100% swoich umiejętności i piłka będzie wędrować od jednego do drugiego pola karnego. Stawiam na over 9.5 rzutów rożnych po kursie @1.60 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Widzew – Pogoń. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, indywidualności, więc koniecznie trzeba zajrzeć do ewentualnych strzelców w tym spotkaniu. Może lider drużyny gości – Kamil Grosicki zaskoczy niesamowitym strzałem z dystansu? Kurs na trafienie do siatki przez wielokrotnego reprezentanta Polski wynosi @3.00.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

W ostatnich trzech bezpośrednich pojedynkach zanotowano BTTS

Widzew w ostatnich ośmiu meczach tylko raz zremisował

Pogoń wygrała cztery z ostatnich sześciu spotkań wyjazdowych

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Widzew Łódź – Pogoń Szczecin

Widzew Łódź: Ravas – Ciganiks, Silva, Ibiza, Zieliński – Hanousek, Alvarez, Pawłowski – Nunes, Sanchez, Klimek (M)

Ravas – Ciganiks, Silva, Ibiza, Zieliński – Hanousek, Alvarez, Pawłowski – Nunes, Sanchez, Klimek (M) Pogoń Szczecin: Cojocaru – Koutris, Malec, Zech, Wahlqvist – Ulvestad, Kurzawa – Grosicki, Gorgon, Biczachczjan – Kouloúris

