Łukasz Fabiański na dłużej w West Hamie

Znana jest przyszłość Łukasza Fabiańskiego. 38-latek zostanie na dłużej w West Hamie. Będzie miał na karku 40 lat, kiedy wygaśnie jego umowa z Młotami.

Łukasz Fabiański jeszcze długo będzie strzegł bramki West Hamu

Łukasz Fabiański w tym sezonie nie jest już pierwszym bramkarzem West Hamu. W meczach ligowych między słupkami występuje Alphonse Areola. Polak bronił jednak w Lidze Europy czy spotkaniach pucharowych, a obecnie zastępuje kontuzjowanego francuskiego golkipera także w Premier League. Łukasz Fabiański wystąpił w tym sezonie w dziewięciu spotkaniach i czterokrotnie zachował czyste konto.

West Ham jest zadowolone z usług, jakie świadczy Polak. Dla Fabiańskiego jest to szósty sezon w barwach Młotów, a jego przygoda w tym klubie będzie trwać dalej. Młoty postanowiły przedłużyć o rok kontrakt z polskim bramkarzem. Oznacza to, że Polak będzie strzegł bramki West Hamu mając nieco ponad czterdzieści lat. Nowa umowa z klubem ma bowiem trwać do połowy 2025 roku.