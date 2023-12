Piotr Zieliński może nie zagrać z Cagliari

Piotr Zieliński jest graczem pierwszego składu SSC Napoli. Jak jednak informują włoskie media, reprezentant Polski może nie wystąpić w najbliższy meczu ligowym z Cagliari. Powodem mają być problemy zdrowotne pomocnika mistrza Włoch.

Ból lewego uda wyklucza grę

Niedawno, jeszcze w trakcie zgrupowania reprezentacji Polski, Piotr Zieliński nabawił się przeziębienia, przez co przegapił ostatnie mecze kadry narodowej. Co prawda Polak już chorobę ma za sobą, to ma się zmagać obecnie z kontuzją, przez którą nie będzie mógł zagrać w najbliższym meczu, w którym Napoli zagra z Cagliari. Włoskie Corriere dello Sport informuje, iż zawodnik mistrza Italii ma uraz lewego uda, który na tyle mam doskwierać Zielińskiemu, że ten nie zostanie uwzględniony w trakcie tego weekendu. Polak ma wrócić do rywalizacji 23 grudnia, kiedy Napoli zagra z AS Roma.

W kontekście meczu SSC Napoli – Cagliari Calcio możemy mówić o „polskim” spotkaniu, gdyż w barwach tej drużyny gra na co dzień Mateusz Wieteska.

Włoskie media podają, iż w miejsce Zielińskiego może wskoczyć do wyjściowego składu Gianluca Gaetano.

Piotr Zieliński w tym sezonie zagrał już 15 meczów w Serie A, w których strzelił dwie bramki oraz zanotował dwie asysty. W rozgrywkach Lidze Mistrzów Polak rozegrał wszystkie mecze w fazie grupowej, notując po jednym golu oraz asyście.

Fot. Pressfocus