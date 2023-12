Luka Modrić niebawem opuści Real Madryt?

Luka Modrić to jeden z najważniejszych piłkarzy Realu Madryt ostatnich lat. Piłkarz trafił na Santiago Bernabeu w 2012 roku. Wraz z drużyną Królewskich może poszczycić się sukcesami na hiszpańskim podwórku oraz w Lidze Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że niebawem dobiegnie końca przygoda Chorwata ze stołecznym klubem. Według medialnych doniesień klub nie planuje oferować nowej umowy 38-latkowi, która kończy się wraz z końcem obecnego sezonu.

Czy to koniec przygody Luki Modricia w Realu Madryt?

Luka Modrić został piłkarzem Reali Madryt w sierpniu 2012 roku. Pomocnik trafił wówczas z Tottenhamu za 35 milionów euro. Przez lata spędzone w hiszpańskiej drużynie był bardzo ważnym ogniwem w zespole Królewskich. Wraz z Realem wygrał następujące trofea: 3x mistrzostwo Hiszpanii, 5x Klubowe Mistrzostwa Świata, 2x Puchar Hiszpanii, 4x Superpuchar Hiszpanii, 5x Champions League, 4x Superpuchar UEFA. Podczas swojej kadencji na Santiago Bernabeu, Chorwat mógł liczyć również na prestiżowe indywidualne osiągnięcie. W 2018 roku otrzymał Złotą Piłkę. Podczas gry dla hiszpańskiej drużyny, zawodnik wystąpił w 506 meczach, strzelił 37 goli i zaliczył 79 asyst.

Wiele wskazuje na to, że przygoda Luki Modricia w Realu Madryt niebawem dobiegnie końca. Kontrakt piłkarza kończy się wraz z końcem obecnego sezonu. Chorwat ma już również 38-lat, przez co niewątpliwie zbliża się do końca swojej kariery. Dodatkowo w środku pomocy na boisku coraz częściej występują Camavinga oraz Tchouameni. Z racji takiego stanu rzeczy. Królewscy nie zamierzają proponować graczowi nowej umowy.

Jak radzi sobie Luka Modrić w obecnym sezonie?

Luka Modrić w obecnym sezonie wystąpił w 18 spotkaniach, w których zaliczył dwie asysty. Chorwat następny mecz będzie miał okazję rozegrać 17 grudnia z Villarrealem.