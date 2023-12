Dramat w Premier League. Piłkarz zasłabł podczas meczu

Podczas sobotniego meczu pomiędzy Bournemouth, a Luton Town doszło do dramatycznych scen. W 65. minucie mecz został przerwany, ponieważ kapitan zespołu beniaminka Premier League upadł na murawę i utracił przytomność. Zawodnikowi szybko została udzielona pomoc medyczna.

Dramatyczne obrazki na boisku Premier League

W sobotę na angielskich boiskach rozgrywany był mecz pomiędzy Bournemouth, a Luton Town. W trakcie trwania spotkania doszło do przerażających scen. Kapitan zespołu Luton, Tom Lockyer, nagle upadł na murawę i stracił przytomność. Potrzebującemu zawodnikowi szybko została udzielona odpowiednia pomoc medyczna i gracz opuścił boisko na noszach, po czym został przewieziony do szpitala. Spotkanie zostało przerwane w 65. minucie. Na razie nie wiadomo, kiedy mecz zostanie dokończony pomiędzy obydwoma drużynami.

Nie jest to pierwsza sytuacja tego typu z udziałem 29-latka. Walijczyk, który pełni funkcję kapitana zespołu beniaminka Premier League, w trakcie ostatnich baraży do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, również zemdlał na boisku. Podobnie jak w przypadku sobotniego starcia, zawodnikowi została udzielona odpowiednia pomoc medyczna. Jak wykazały badania, powodem omdlenia było nierówne bicie serca. Piłkarz następnie przeszedł zabieg mający na celu poprawę problemu. Zawodnicy Luton wygrali wówczas po rzutach karnych z Coventry City, dzięki czemu to oni mogli świętować awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii.

The fixture between AFC Bournemouth and Luton Town has been suspended. All our thoughts are with Tom Lockyer at this time. 🧡 pic.twitter.com/cBQhMC5EHu — Luton Town FC (@LutonTown) December 16, 2023

Jak radzi sobie Luton Town po historycznym awansie do Premier League?

Luton Town po finałowym barażowym meczu z Coventry City, awansował do Premier League, po raz pierwszy od 31 lat. W pierwszym sezonie do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii, Luton zajmuje 18. miejsce z dziewięcioma punktami na koncie. Do Evertonu, który zajmuje bezpieczną 17 pozycję brakuje im czterech punktów.