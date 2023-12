Puszcza Niepołomice odrobiła 3-bramkową stratę z Jagiellonią

Za nami kolejne mecze 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas sobotnich zmagań, Puszcza Niepołomice powróciła z dalekiej podróży i ostatecznie zremisowała spotkanie z Jagiellonią Białystok. Pogoń Szczecin dzięki zwycięstwu nad Widzewem Łódź, cały czas utrzymuje się w czołówce ligi. Radomiak Radom urwał punkty w meczu z Lechem Poznań. Zapraszamy do podsumowania pierwszych spotkań 19. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

Puszcze Niepołomice – Jagiellonia Białystok 3:3

9′ Wdowik 0:1

17′ Nene 0:2

28′ Imaz 0:3

50′ Siemaszko 1:3

63′ Craciun 2:3

83′ Craciun 3:3

Pierwsze sobotnie spotkanie dostarczyło widzą PKO BP Ekstraklasy ogromnych ilości emocji. W 9. minucie Wdowik otworzył wynik meczu, strzelając swoją 8 bramkę w sezonie, dzięki czemu stał się najbardziej skutecznym obrońcą w sezonie Ekstraklasy w XXI wieku. Pierwsza połowa bez wątpienia należała do Jagi. Piłkarze strzelili kolejne dwa gole i wydawało się, że bezpiecznie będą gonili Śląsk Wrocław w ligowej tabeli. W drugiej odsłonie meczu, oglądaliśmy zupełnie inne oblicze Puszczy. Zawodnicy z Niepołomic odwrócili losy spotkania, strzelają trzy bramki i doprowadzając do remisu. Puszcza zdobyła cenny punkt, dzięki czemu oddaliła się od strefy spadkowej.

Widzew Łódź – Pogoń Szczecin 1:2

43′ Alvarez 1:0

45+2′ Grosicki 1:1

53′ Koulouris 1:2

W pierwszej połowie lepsze okazję do zdobycia bramki stworzyli sobie piłkarze Widzewa Łódź. Zawodnicy z Łodzi dopięli swego tuż przed przerwą, w 43. minucie. Wynik meczu otworzył Alvarez. Wydawało się Widzew zejdzie do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. Radość gospodarzy nie trwałą długo, ponieważ chwilę później do remisu doprowadził Grosicki. Jeszcze przed gwizdkiem sędziego zapraszającym na przerwę, przed kapitalną okazją do zdobycia gola stanął Bichakhchyan. Bramkarz Widzewa kapitalnie interweniował jednak w tej sytuacji. Początek drugiej odsłony należał do gości. Koulouris otrzymał piłkę w polu karnym i zdobył gola, ustalając wynik meczu na 2:1 dla Portowców.

Radomiak Radom – Lech Poznań

30′ Kvekveskiri 0:1

50′ Pereira 0:2

79′ Abramowicz 1:2

90+6′ Rocha 2:2

W ostatnim meczu pierwszej rudny PKO BP Ekstraklasy, do drużyny Kolejorza powrócił Salamon, który ostatnie 8 miesięcy pozostawał zawieszony. W ostatnim czasie wokół Poznańskiego klubu panowała nie najlepsza atmosfera. Kibice Lecha domagali się więc zwycięstwa w starciu z Radomiakiem. Wynik meczu w 30. minucie otworzył Kvekveskiri, który wykorzystał podanie Pereiry. Obrońca Kolejorza zanotował kapitalny występ. Portugalczyk na początku drugiej połowy, do bilansu meczowego dołożył trafienie. W 64. minucie drugą żółtą kartkę, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Karlstrom. Gospodarze poczuli szanse na wyrównanie i w 79. minucie kontaktowe trafienie zdobył Abramowicz. Radomiak dopiął swego w ostatnich minutach meczu. Bohaterem ekipy gospodarzy okazał się Rocha.

