Legia – Cracovia 17.12 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 1.67 Legia - Cracovia 1X2 1 Obstaw

Legia Warszawa spełniła oczekiwania kibiców i osiągnęła swój najważniejszy cel – na wiosnę gra dalej w europejskich pucharach. Oczywiście, fani ze stolicy są bardzo wymagający i z pewnością bardzo by chcieli, żeby ich klub powalczyć również na krajowym podwórku. W ostatnim czasie więcej meczów remisują niż wygrywają, więc dziś przed nimi doskonała okazja do zadowolenia miejscowej publiczności. Na Łazienkowską przyjedzie Cracovia, która w tym sezonie walczy o ligowy byt. Czy gospodarze pozbawią ich złudzeń i udowodnią swoją wartość? Zapraszam do bukmacherskiej analizy tego pojedynku.

Legia Warszawa – Cracovia – typy bukmacherskie

Legia Warszawa może zaliczyć ten tydzień do udanych, bo w czwartek przypieczętowali dalszą grę w europejskich pucharach. Dla klubu wyjście z grupy w Lidze Konferencji to bardzo mocny zastrzyk gotówki do budżetu, który z pewnością się przyda na wiosnę. Piłkarze ze stolicy muszą również skupić się na zmaganiach ligowych, bo jeśli tak dalej pójdzie, w przyszłym sezonie nie będą mieli nawet możliwości gry w eliminacjach do gry w Europie. Przypomnijmy, że Legia kilka tygodni temu odpadła z Pucharu Polski, więc teraz koniecznie muszą celować w TOP3 na koniec kampanii 2023/2024.

Cracovia walczy o ligowy byt i na ten moment są oni jednym z kandydatów do opuszczenia najwyższej klasy rozgrywkowej. Gra zespołu wygląda naprawdę kiepsko, czego dowodem jest bilans bramkowy 20:26. Piłkarze z Krakowa ostatni raz cieszyli się z ligowego zwycięstwa… 30 września! Od tego czasu kompletnie sobie nie radzą i niezależnie od dzisiejszego wyniku, będą mieli o czym myśleć zimą. Punkt za remis na Łazienkowskiej byłby traktowany w kategoriach olbrzymiej niespodzianki, w którą raczej mało kto wierzy.

Moim zdaniem jedni i drudzy ruszą do ostrego pressingu już od pierwszych minut, a gospodarze, którym bardziej zależy na trzech punktów, udowodnią swoją wartość i zgarną pełną pulę po końcowym gwizdku. Cracovia kompletnie sobie nie radzi w meczach wyjazdowych i na tak trudnym terenie nie powinni stanowić zagrożenia. Piłkarze ze stolicy po serii niewygodnych rywali w końcu trafili na przeciwnika, który jest minimum jeden poziom niżej. Zatem typujemy zwycięstwo warszawskiej Legii po kursie @1.67 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Legia Warszawa – Cracovia

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku pojedynku Legia – Cracovia. Oba zespoły mają w swoich szeregach sporo jakości piłkarskiej, więc koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu można pokusić się o podwójną szanse wraz z liczbą goli.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy popuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Przegranemu mocno skomplikuje się sytuacja w tabeli i zagwarantuje kolejną presję ze strony swoich kibiców. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek, a także handicapów.

Statystyki na typy bukmacherskie Legia Warszawa – Cracovia

Cracovia ostatni raz mecz ligowy wygrała 30 września

Ostatnie zwycięstwo piłkarzy z Krakowa przy Łazienkowskiego miało miejsce w 2019

Gospodarze mają bilans bramkowy 27:21, a goście 20:26

A tak prezentują się ostatnie bezpośrednie pojedynki między tymi ekipami:

Przewidywane składy na mecz Legia Warszawa – Cracovia

Legia Warszawa: Tobiasz – Kapuadi, Augustyniak, Jędrzejczyk – Kun, Wszołek – Celhaka, Slisz – Gual, Josue – Kramer

Tobiasz – Kapuadi, Augustyniak, Jędrzejczyk – Kun, Wszołek – Celhaka, Slisz – Gual, Josue – Kramer Cracovia: Madejski – Ghiță, Hoskonen, Glik – Skovgaard, Rapa – Oshima, Atanasov, Rakoczy – Makuch, Kallman

