Lewandowski skomentował remis z Valencią

Barcelona zremisowała w sobotę w meczu La Liga z Valencią. Nietoperze podgryzali Blaugranę, szczególnie w pierwszych minutach, ale z czasem przewaga gości zaczęła się zarysowywać. Mecz zakończył się jednak tylko wynikiem remisowym.

Barcelona tylko zremisowała z Valencią

Barcelona po raz kolejny w tym sezonie zgubił punkty. W sobotę grała z Valencią, która nie jest już tak dobrym zespołem jak kilka lat temu. Ponadto gospodarze grali bez lidera defensywy – Gabriela Paulisty. Mimo to chciała pokazać charakter na Estadio de Mestalla.

Valencia miała bardzo dobre kilka początkowych minut, ale potem do głosu zaczęła dochodzić Barcelona. Różnica poziomów dawała się we znaki Nietoperzom. Na początku drugiej połowy do siatki trafił Joao Felix, który wykorzystał dobre dogranie Cancelo. Valencia zdołała jednak odpowiedzieć po kwadransie. Znakomitym golem w okienko popisał się Guillamon. Rywalizacja zakończyła się wynikiem 1:1.

Lewandowski skomentował remis Barcelony z Valencią

„Jeden punkt tego wieczoru to takie rozczarowanie. Ciężko pracujemy, aby wrócić na właściwe tory i zrobimy to” – przyznał Lewandowski na Instragramie. Robert mimo braku bramki zagrał całkiem dobre spotkanie, na pewno jedno z lepszych w ostatnich tygodniach.