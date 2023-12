Diego Alonso został zwolniony z Sevilli

Sevilla spisuje się fatalnie na przestrzeni obecnego sezonu. Po ostatniej porażce w La Liga z Getafe 0:3, władze klubu zdecydowały się rozstać z trenerem, Diego Alonso. Na razie nie wiadomo kto zastąpi szkoleniowca na jego stanowisku.

Sevilla w poprzednim sezonie triumfowała w Lidze Europy dzięki czemu mogła zagrać w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. W poprzedniej kampanii La Liga zespół zajął 11. miejsce. Sevilla w obecnych rozgrywkach spisuje się stanowczo poniżej oczekiwań. Zespół zajął ostatnie miejsce w fazie grupowej Champions League z dwoma punktami na koncie. Oznacza to, że nie zobaczymy już drużyny La Liga w dalszej fazie europejskich pucharów. W grupie mierzyła się z takimi zespołami jak: Arsenal, Lens oraz PSV. Sevilla w lidze hiszpańskiej zajmuje dopiero 16. miejsce z 13 punktami na koncie, tyle samo co 18. Cadiz, któremu grozi spadek.

Po ostatniej dotkliwej porażce z Getafe 0:3, władze klubu zdecydowały się na rozstanie z Diego Alonso. Trener przejął stery w Sevilli w październiku i poprowadził drużynę w 14 spotkaniach. Szkoleniowiec poprowadził zespół do zwycięstwa zaledwie w dwóch meczach, pięć spotkań zremisował, a siedem przegrał. Na razie nie wiadomo kto zostanie zastępcą urugwajskiego trenera.

🚨⚪️🔴 Official: Sevilla have fired the manager Diego Alonso with immediate effect. pic.twitter.com/LVCVINeblw

