Raków i Legia gonią czołówkę. Niedziela z PKO BP Ekstraklasą

Za nami kolejne mecze 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas niedzielnych zmagań, ŁKS Łódź zremisował z Ruchem Chorzów, a Raków Częstochowa i Legia Warszawa dopisali kolejne zwycięstwa na swoje konta, dzięki czemu w dalszym ciągu gonią czołówkę tabeli. Zapraszamy do podsumowania niedzielnych spotkań 19. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

ŁKS Łódź – Ruch Chorzów 1:1

32′ Hoti 1:0

87′ Szur 1:1

Pierwszym niedzielnym meczem było starcie dwóch najsłabszych drużyn PKO BP Ekstraklasy. Obydwa kluby zajmują dwa ostatnie miejsca w tabeli. Niedzielny mecz mógł przybliżyć jeden z zespołów do bezpiecznego miejsca. Na pierwszą bramkę przyszło nam poczekać do 32. minuty. W trakcie ataku ŁKS-u piłka dość szczęśliwie trafiła pod nogi Hoti’ego, który strzałem na skraju pola karnego pokonał bramkarza gości. W drugiej odsłonie, Ruch Chorzów dążył do wyrównania. Ataki gości opłaciły się, ponieważ w końcówce spotkania dośrodkowanie wykorzystał Szur, który głową skierował piłkę do siatki ŁKS-u.

Skrót meczu ŁKS Łódź – Ruch Chorzów:

Raków Częstochowa – Korona Kielce 1:0

87′ Malarczyk 1:0 (samobój)

Raków Częstochowa w środku tygodnia został pokonany przez Atalantę 4:0. Oznacza to, że mistrzowie polski nie zagrają w dalszej fazie europejskich pucharów. Kibice Medalików liczyli na zwycięstwo w meczu PKO BP Ekstraklasy po dotkliwej klęsce w Lidze Europy. W niedzielnym meczu, pierwsza połowa była spokojna w wykonaniu obydwu zespołów. Piłkarze nie stworzyli sobie zbyt dużo okazji strzeleckich. W 72. bardzo dobrą okazję do bramki miał Raków. Strzał Kochergina został jednak obroniony przez bramkarza rywali. W 82. minucie drogę do bramki znalazł Dalmau. Jak się okazało, zawodnik Korony dotknął piłki ręką podczas akcji bramkowej i po interwencji VAR-u, sędzia anulował trafienie. Chwilę później szczęście uśmiechnęło się do Medalików. Piłkę do własnej bramki wtrącił Malarczyk. W ostatniej minucie spotkania, Raków otrzymał rzut karny. Piasecki jednak nie wykorzystał jedenastki.

Skrót meczu Raków Częstochowa – Korona Kielce 1:0:

Legia Warszawa – Cracovia 2:0

46′ Kun 1:0

86′ Kramer 2:0

Podobnie jak Raków, Legia w środku tygodnia walczyła w europejskich pucharach. Legioniści pokonali AZ 2:0, dzięki czemu zagrają w fazie playoff Ligi Konferencji Europy. Jedyną okazję do zdobycia gola w pierwszej połowie miał Kun. Jego strzał wybronił jednak bramkarz. Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie, niezwykle aktywny Kun, tym razem wpakował piłkę do siatki i dał swojej drużynie prowadzenie. Wojskowi byli zdecydowanie lepszym zespołem od Pasów. W 86. minucie wynik spotkania z rzutu karnego ustalił Kramer.

Skrót meczu Legia Warszawa – Cracovia:

Tabela po niedzielnych meczach 19. kolejki PKO BP Ekstraklasy

A po niedzieli wygląda to tak 📊 pic.twitter.com/iTsEUxLEX8 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) December 17, 2023

Artykuł powstał dzięki współpracy z bankiem PKO BP.

Fot. PressFocus