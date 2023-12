Podsumowanie kolejki ligowej 15.12 – 17.12

W miniony weekend byliśmy świadkami wielu hitowych starć w poszczególnych ligach w Europie. Szlagierowe starcia dostarczyły nam sporą ilość remisów. W Anglii Liverpool podzielił się punktami z Manchesterem United, w Hiszpanii Valencia z Barceloną, a we Francji PSG zremisowało z Lille. Zapraszamy na podsumowanie kolejki 08.12 – 10.12.

Valencia – Barcelona 1:1

W sobotni wieczór mierzyły się drużyny, które w ostatnim czasie nie mogą zaliczyć swojej formy do wysokiej. Barcelona doznała porażki w meczu La Liga z Gironą 2:4 oraz 2:3 w Lidze Mistrzów z Antwerp. Valencia z kolei nie potrafiła wygrać w lidze hiszpańskiej od czterech kolejek. Duma Katalonii goniła Real Madryt w walce o mistrzostwo La Liga. Goście prezentowali się zdecydowanie lepiej od swoich rywali. Stworzyli sobie więcej sytuacji podbramkowych, jednak zawodziła skuteczność. Kibice Barcy mieli okazję do radości w 55. minucie. Wtedy to prowadzenie swojemu zespołowi dał Felix. Valencia wykazała się cierpliwością i w 70. minucie do wyrównania doprowadził Guillamon. Po remisie na Estadio de Mestalla, Barcelona traci już 7 punktów do lidera.

Liverpool – Manchester United 0:0

Hitem w Premier League było starcie Liverpoolu z Manchesterem United. Obydwa zespoły przystępowały do meczu w zupełnie innych nastrojach. Dobrze dysponowani The Reds wyczekiwali starcia z United z pozycji lidera. Kibice Czerwonych Diabłów z kolei mogli nerwowo wyczekiwać starcia z odwiecznym rywalem. Przed tygodniem United przegrało z Bournemouth 0:3. W środku tygodnia odpadli z Ligi Mistrzów. Na niekorzyść klubu z Manchesteru przemawiał fakt, że w ostatnich potyczkach z Liverpoolem, to The Reds częściej wychodzili zwycięsko. Czerwone Diabły podeszli do sobotniego meczu bardzo defensywnie. Było widać, że za wszelką cenę nie chcą stracić gola. Liverpool nieustannie atakował bramkę. Piłkarzy Jurgena Kloppa zawodziła jednak skuteczność. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, jednak warto zaznaczyć, że to gospodarzom należało się zwycięstwo.

Lille – PSG 1:1

PSG przyzwyczaiło nas, że zdominowało całą ligę francuską. Lille w ostatnim czasie dobrze się spisuje. W środku tygodnia przypieczętowali zwycięstwo w grupie Ligi Konferencji Europy, a w Ligue 1 zajmuje czwarte miejsce. Paris Saint-Germain po porażce Nicei, mogli odskoczyć swoim rywalom w walce o mistrzostwo kraju. Zespół Luisa Enrique zremisował w Lidze Mistrzów z Borussią i z drugiego miejsca wychodzą z grupy. Weekendowe spotkanie zapowiadało się więc niezwykle ciekawie. Mistrzowie Francji wyszli na prowadzenie w 66. minucie. Rzut karny na gola zamienił Kylian Mbappe. Wydawało się, że paryżanie będą cieszyli się z trzech punktów, jednak w samej końcówce PSG dało się zaskoczyć. W 93. minucie bramkę na 1:1 zdobył David.

Bayern – Stuttgart 3:0

W poprzedniej kolejce mistrzowie Niemiec doznali druzgocącej porażki z Eintrachtem Frankfurt 1:5. Bayern w środku tygodnia ponownie ograł Manchester United w Lidze Mistrzów, tym samym przypieczętował swoją pozycję lidera w grupie. Stuttgart, który znakomicie spisuje się na przestrzeni obecnego sezonu w ostatniej kolejce Bundesligi zremisował z mocnym Bayernem Leverkusen 1:1. Klub zajmuje czwarte miejsce w lidze niemieckiej. W niedzielne popołudnie Bayern Monachium nie dał najmniejszych szans swoim rywalom. Bawarczycy pewnie zwyciężyli 3:0. Dwa kolejne gole strzelił Kane, który ma już na koncie ich 20 i jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi.

Lazio – Inter 0:2

Lazio przed meczem z Interem nie wygrało od dwóch spotkań. Inter Mediolan z kolei był niepokonany od 14 meczów. Zespół z Mediolanu zajmuje pozycje lidera Serie A, a swoją grą pokazuje, że jest najpoważniejszym kandydatem do końcowego triumfu w lidze. Pierwszą bramkę na stadionie w Rzymie, autorstwa Martineza, oglądaliśmy w 40. minucie. Argentyński napastnik na na swoim koncie już 15 goli i dzięki temu jest liderem strzelców. Po zmianie stron wynik spotkania ustalił Thuram.