David Alaba w niedzielę przedwcześnie opuścił boisko w starciu z Villarreal. Obrońca został zmieniony przez Nacho. Jak się później okazało, powodem tego była koszmarna kontuzja. Alaba zerwał więzadło krzyżowe przednie w kolanie. Jest trzecim piłkarzem Realu Madryt w tym sezonie, który doznał takiego urazu.

Koniec sezonu dla Davida Alaby

W niedzielę Real Madryt podejmować Villarreal. Królewscy wygrali 4:1, wyprzedzili Gironę (która rozegrała jeden mecz mniej) i zagościli na fotelu lidera. Zwycięstwo zostało okupione kolejną kontuzją w Realu Madryt. W 35. minucie David Alaba nie był w stanie kontynuować gry i zastąpił go Nacho. Potwierdziły się jedne z najgorszych prognoz. David Alaba zerwał więzadła krzyżowe przednie w kolanie. Oznacza to, że nie zobaczymy go na boisku już w tym sezonie.

Alaba dołączył do dwóch gwiazd Realu Madryt

Real Madryt może mówić o olbrzymim pechu. David Alaba jest trzecim piłkarzem z taką koszmarną kontuzją. Dołączył do Edera Militao i Thibauta Courtoisa. W Madrycie mamy do czynienia z prawdziwym szpitalem. W niedzielę z Villarrealem z powodu kontuzji nie mogli zagrać także Arda Guler, Dani Carvajal, Vinicius Junior i Eduardo Camavinga. Może to być bardzo poważny problem dla Realu Madryt, biorąc pod uwagę intensywność z jaką trzeba grać, aby rywalizować na wielu frontach.