Juan Roman Riquelme prezesem Boca Juniors

Legendarny argentyński piłkarz, Juan Roman Riquelme, został prezydentem Boca Juniors. 51-krotny reprezentant Argentyny wraca do klubu, w którym zaczynał swoją profesjonalną karierę piłkarską.

Wirtuoz futbolu prezydentem klubu

Juan Roman Riquelme był piłkarzem bardzo rozpoznawalnym oraz zapadającym w pamięć. W trakcie swojej kariery zawodniczej Argentyńczyk reprezentował barwy Boca Juniors, Barcelony, Villarealu, czy Argentinos Juniors. Po odstawieniu butów na kołku Riquelme pozostał przy futbolu, lecz angażując się jako działacz. Od grudnia 2019 roku pełnił funkcję wiceprezydenta uznanego klub Boca Juniors, a teraz został prezydentem tego klubu.

Argentyńczyk w wyborach pokonał innego z kandydatów na prezydenta Boca Juniors, Andresa Ibarrę. Riquelme uzyskał 65,3% wyborców, Ibarra – 34,4%. Pozostała część głosów (0,3%) to głosy, które były nieważne. Udział w głosowaniu wzięło aż 46 tys. uprawnionych członków, co jest drugą najlepszą frekwencją w historii. Rekord należy do wyborów na prezesa Barcelony w 2010 roku. Wówczas stery Blaugrany przejął Sandro Rossell, a frekwencja wynosiła 57 tysięcy.

Juan Roman Riquelme zastąpi tym samym Jorge Amora Ameala, prezesa Boca Juniors w latach 2008-2011 oraz 2019-2023.