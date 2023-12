Ten weekend ze sportami zimowymi niestety kończymy bez medalu. Pojawiło się jednak kilka pozytywnych akcentów. Najlepsze wyniki w tym sezonie zanotowali Dawid Kubacki i Joanna Kil. Z lepszej strony pokazał się Kamil Stoch, jako jedyny z naszych skoczków dwa razy punktował w Engelbergu. Zapraszam na podsumowanie występów Polaków w sportach zimowych, które odbyły się 15 - 17 grudnia.

Skoki narciarskie

Skoczkowie w ten weekend rywalizowali w Engelbergu. Do kadry wrócił Kamil Stoch, który upodobał sobie szwajcarski obiekt. Piątkowe kwalifikacje zapowiadały całkiem dobry konkurs w wykonaniu naszych reprezentantów. Sobota nie była jednak tak udana. Tylko dwóch Polaków oglądaliśmy w drugiej serii. Kamil Stoch zakończył zmagania na 21. pozycji, a Piotr Żyła był 22. O włos od punktów był Dawid Kubacki. Liderowi naszej kadry zabrakło 1.2 punktu do TOP 30 i zakończył zmagania na 33. pozycji. Paweł Wąsek był 36, a Maciej Kot nie przebrnął przez kwalifikacje.

𝐒𝐭𝐨𝐜𝐡 𝐧𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐳 𝐁𝐢𝐚ł𝐨-𝐂𝐳𝐞𝐫𝐰𝐨𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐬𝐨𝐛𝐨𝐭𝐧𝐢𝐦 𝐏Ś 𝐰 𝐄𝐧𝐠𝐞𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐮 🙌 Kamil Stoch uplasował się na Gross-Titlis-Schanze na 21., a Piotr Żyła na 22. miejscu. Punktów nie zdobyli dziś Dawid Kubacki i Paweł Wąsek.#skijumpingfamily pic.twitter.com/eWbSWYki2D — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 16, 2023

Niedziela była bardziej udana dla naszych skoczków. W konkursie zobaczyliśmy komplet pięciu Polaków, ale tylko dwóch z nich uplasowało się po pierwszej serii w czołowej trzydziestce. Nie awansowali Piotr Żyła (34), Paweł Wąsek (36) i Maciej Kot (37). Kamil Stoch zakończył zmagania na 23. pozycji, a Dawid Kubacki był 14. Lider naszej kadry poprawił zatem najlepszy wynik polskich skoczków w tym sezonie.

𝐊𝐮𝐛𝐚𝐜𝐤𝐢 𝐧𝐚 𝟏𝟒. 𝐦𝐢𝐞𝐣𝐬𝐜𝐮 𝐰 𝐄𝐧𝐠𝐞𝐥𝐛𝐞𝐫𝐠𝐮 🇨🇭 Dawid Kubacki dziś najlepszym z Polaków na Gross-Titlis-Schanze. Punkty zdobył również 23. Kamil Stoch. Miejsca 🇵🇱:

1️⃣4️⃣ D. Kubacki

2️⃣3️⃣ K. Stoch

3️⃣4️⃣ P. Żyła

3️⃣6️⃣ P. Wąsek

3️⃣7️⃣ M. Kot#skijumpingfamily pic.twitter.com/fNzYt3NtEA — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 17, 2023

Skakały także Polki. Tylko jedna reprezentantka awansowała do jednego konkursu. Anna Twardosz zajęła 40. miejsce w Engelbergu.

Skoki narciarskie 23/24 – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Piotr Żyła – 22

Dawid Kubacki – 23

Kamil Stoch – 33

Paweł Wąsek – 40

Biegi narciarskie

Biegi narciarskie to jak na razie nasza pięta achillesowa. W piątek odbył się sprint. Jedynym reprezentantem, który zakwalifikował się do niego był Maciej Staręga. Polak odpadł w ćwierćfinale, zajmując szóste miejsce w swojej grupie. W kwalifikacjach odpadli Dominik Bury i Bugara. W kategorii kobiet reprezentowała nas Kaleta, ale także ona nie przeszła przez kwalifikacje.

Puchar Świata w Trondheim [biegi narciarskie]: Maciej Staręga szósty w swoim biegu ćwierćfinałowym. To najlepszy wynik Polaków z dzisiaj 💪 pic.twitter.com/Mmktun5b1N — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 15, 2023

Polacy nie brali udział w sobotnim biegu łączonym, a także zabrakło ich w niedzielnym biegu na 10 kilometrów stylem klasycznym.

Biegi narciarskie – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Mężczyźni:

Maciej Staręga – 102

Kamil Bury – 111

Kobiety:

Monika Skinder – 84

Izabela Marcisz – 87

Narciarstwo alpejskie

Jedyną naszą reprezentantką w Pucharze Świata w narciarstwie alpejskim była w miniony weekend Maryna Gąsienica Daniel. Polka miała wystartować w super gigancie, w którym zdobyła już punkty w tym sezonie. Niestety Maryna Gąsienica Daniel nie ukończyła rywalizacji i nie mogła sobie dopisać kolejnych oczek do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Maryna Gąsienica-Daniel niestety nie ukończyła przejazdu (DNF) w konkursie supergiganta kobiet w Pucharze Świata w Val d’Isere 🇫🇷 pic.twitter.com/5lVkz6skaC — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 17, 2023

Narciarstwo alpejskie 23/24 – miejsca Polek w klasyfikacji generalnej

Maryna Gąsienica Daniel – 47

Magdalena Łuczak – 71

Kombinacja norweska

Joanna Kil jest naszą jedyną reprezentantką w kombinacji norweskiej. Ta dyscyplina jeszcze raczkuje w Polsce jeżeli chodzi o starty w Pucharze Świata, dlatego możemy być dumni z naszej reprezentantki. Kolejne dwa konkursy na najwyższym poziomie Joanny Kil to kolejne punkty w Pucharze Świata. Do tej pory Polka startowała w swojej karierze w czterech konkursach na najwyższym poziomie i w każdym zdobywała punkty. W austriackim Ramsau zajęła 15. i 14. miejsce, co było jej najlepszym wynikiem w PŚ w tym sezonie, czyli zarazem też w karierze.

𝐉𝐨𝐚𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐢𝐥 𝐳 𝐧𝐚𝐣𝐥𝐞𝐩𝐬𝐳𝐲𝐦 𝐰𝐲𝐧𝐢𝐤𝐢𝐞𝐦 𝐰 𝐤𝐚𝐫𝐢𝐞𝐫𝐳𝐞 🤩 Nasza reprezentantka zajęła dziś 15. miejsce w PŚ w kombinacji norweskiej w Ramsau! 🙌 Ogromne gratulacje dla Polki! 🇵🇱👏 pic.twitter.com/bMuHn5JXlg — Polski Związek Narciarski (@pzn_pl) December 16, 2023

Kombinacja norweska 23/24 – miejsca Polaków w klasyfikacji generalnej

Joanna Kil – 17

