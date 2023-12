Juventus sprowadzi niechcianego piłkarza z Manchesteru City?

Juventus Turyn ma problemy w środkowej linii boiska. Paul Pogba pozostaje zawieszony od początku rozgrywek, przez wpadkę dopingową i wiele wskazuje na to, że jego kariera we włoskim klubie niedługo dobiegnie końca. Z racji takiego stanu rzeczy, Stara Dama szuka wzmocnień na pozycję pomocnika. Jak informuje włoski dziennikarz Fabrizio Romano, na celowniku Juve znalazł się niechciany gracz Manchesteru City, Kalvin Phillips, który co rusz łączony jest przeprowadzką do innego klubu.

Kalvin Phillips został zawodnikiem Manchesteru City w 2022 roku. Zawodnik był rewelacją w zespole Leeds United oraz zajmował pewne miejsce w składzie swojej reprezentacji narodowej. Do drużyny Obywateli trafił za 49 milionów euro. Kariera 28-latka na Etihad Stadium nie potoczyła się jednak tak jakby sobie tego wymarzył. Pomocnik od początku ma problemy w przebiciem się do pierwszej jedenastki mistrzów Anglii. Nie pomogły mu w tym, w zeszłym sezonie kontuzję, które często doskwierały Phillipsowi. Anglik jak do tej pory rozegrał 30 spotkań dla Obywateli. W obecnym sezonie wybiegł na murawę w koszulce Manchesteru City 9-cio krotnie. Często wchodził jednak z ławki rezerwowych. Nie jest tajemnicą, że gracz nosi się z zamiarem odejścia, a manager Obywateli, Pep Guardiola, nie będzie blokował jego decyzji.

Z racji problemów Juventusu Turyn, który został osłabiony tuż na początku rozgrywek, ponieważ Paul Pogba wpadł na dopingu, przez co pozostaje zawieszony, Stara Dama rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak informuje Fabrizio Romano, Juventus rozpoczął rozmowy z Manchesterem City w sprawie transferu. Sam klub jak i zawodnik są chętni na przenosiny do zespołu Serie A.

🚨⚪️⚫️ Understand Juventus have now opened talks with Manchester City to discuss Kalvin Phillips deal.

Negotiations starting between clubs as Kalvin is said to be open to the move.

Juventus plan to offer loan with buy option clause. Man City want it to be mandatory. Talks on. pic.twitter.com/AukIT7NSnr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 18, 2023