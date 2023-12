Manchester United może pozbyć się czterech piłkarzy już zimą

Manchester United fatalnie spisuje się w obecnym sezonie. Czerwone Diabły zajmują dopiero siódme miejsce w Premier League. Klub z Old Trafford nie spisał się najlepiej również w Lidze Mistrzów. Zespół Erica ten Haga zajął ostatnie miejsce w grupie, przez co zakończył swoje zmagania w europejskich pucharach. Niewykluczone, że już w styczniu dojdzie do rewolucji w United. Zimą z zespołem mogą pożegnać się: Raphael Varane, Casemiro, Jadon Sancho oraz Anthony Martinal.

Rewolucja w United

Po poprzednim niezłym sezonie, w obecnym, Manchester United spisuje się stanowczo poniżej oczekiwań. Wiele wskazuje na to, że w zimowym okienku transferowym może dojść do roszad w zespole Czerwonych Diabłów. Jednym z piłkarzy, który może zakończyć swoją przygodę z Premier League jest Casemiro. Brazylijczyk był jednym z lepszych zawodników w zespole w poprzednim sezonie. W obecnych rozgrywkach pomocnikowi jest daleko do swojej odpowiedniej dyspozycji.

Kolejnym piłkarzem, którego niepewna jest przyszłość w United jest inny były gracz Realu Madryt, Raphael Varane. Francuz nie przekonuje Erika ten Haga, przez co ma problem z przebiciem się do pierwszego składu, kiedy inny obrońcy są zdrowi. 30-latek często nękany jest również przez kontuzje, co dodatkowo wpływa na jego niepewną przyszłość.

Antony Martial zaliczył spory z zjazd w ostatnich latach. Napastnik trafił na Old Trafford w 2015 roku i miał podbić Premier League. Francuz nie wykorzystał jednak swojego potencjału i z sezonu na sezon prezentuje się tylko gorzej. W obecnym sezonie wystąpił w 19 meczach. Najczęściej jednak melduje się na boisku z ławki rezerwowych.

O tym, że Jadon Sancho może szukać sobie nowego klubu wiadomo od bardzo dawna. Anglik na początku rozgrywek popadł w konflikt z trenerem United, przez co został odsunięty od składu. O tym, że skrzydłowy opuści zespół Czerwonych Diabłów jest niemal pewne.

Fot. PressFocus