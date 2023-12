Krychowiak w Barcelonie?! Są kursy na transfer

Mundo Deportivo podało we wtorek szokującą informację. Hiszpański dziennik napisał, że Barcelona szuka kogoś kto mógłby chwilowo zastąpić Gaviego. Jednym z kandydatów jest Grzegorz Krychowiak. Sprawdź jaki jest kurs na to, że Grzegorz Krychowiak trafi do Barcelony!

Krychowiak zdaniem Mundo Deportivo może zagrać w Barcelonie

Mundo Deportivo podało we wtorek szokującą informację. Według doniesień hiszpańskiego dziennika, Grzegorz Krychowiak może trafić do Barcelony. Duma Katalonii szuka kogoś, kto mógłby zastąpić Gaviego. Przypomnijmy, że młoda gwiazda Barcelony doznała kontuzji, która wyklucza ją do końca sezonu.

Mundo Deportivo opublikowało listę siedmiu piłkarzy, na których może zdecydować się Barcelona:

– Yann M’Vila

– Pierre-Emile Hojbjerg

– Thomas Partey

– Andre Santos

– Kalvin Phillips

– Renato Sanches

– Grzegorz Krychowiak

Eksperci ocenili szanse na transfer Krychowiaka

Dostępne są kursy na to, że Grzegorz Krychowiak trafi do Barcelony. Takie wydarzenie możesz obstawić w BETFAN po kursie 15.00!

Wiadomość o transferze Krychowiaka na pierwszy rzut oka wydaje się mocno abstrakcyjna. Po przemyśleniu sytuacji Dumy Katalonii, a także jej polityki transferowej można dojść jednak do wniosku, że jest cień szansy na to, że Grzegorz Krychowiak trafi do Barcelony. Czemu tak miałoby się stać?

Barcelona potrzebuje kogoś na zastępstwo kontuzjowanego Gaviego. Krychowiak grał w La Liga w barwach Sevilli i miał wtedy najlepszy okres w swojej karierze. Każdy widział co wyprawiał Oriol Romeu w meczu z Antwerp, o gorszy występ byłoby trudno. Barcelona lubi nieoczywiste transfery, a ich doskonałym przykładem jest Paulinho (który okazał się strzałem w dziesiątkę). Barcelona nie boi stawiać się na wiekowych piłkarzy, a tego lata ściągnęła do siebie wspomnianego Romeu i Inigo Martineza (co prawda zbyt często nie grają, ale są w klubie). Krychowiak radzi sobie w Abha całkiem dobrze. Jest jednym z liderów zespołu i ma na swoim koncie trzy bramki. W Barcelonie gra Robert Lewandowski, który ma dobre relacje z Krychowiakiem. Krychowiak byłby nie najdroższą opcją, a Barcelona ma problemy z finansami.

Każdy z tych argumentów jest do podważenia i nie będę się z tym kłócić, ale mimo wszystko są jakieś punkty zaczepne, pozwalające łączyć Krychowiaka z Barceloną. Wiele wątpliwości wzbudza fakt, że to właśnie Mundo Deportivo przekazało tę informację, ale nie takie historie piłka widziała.

Fot. Pressfocus