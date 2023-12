Media: Xavi trenerem Barcelony do końca sezonu

Wyniki zespołu FC Barcelona w ostatnich tygodniach nie napawają optymizmem. Mimo spadku formy, katalońskie media są przekonane, że Xavi Hernandez pozostanie trenerem Blaugrany. Przynajmniej do zakończenia obecnego sezonu.

Xavi zostanie niezależnie od wyników

Mistrzowie Hiszpanii przeżywają obecnie trudne chwile. Notorycznie gubione punkty w meczach Primera Division, a także ostatnia porażka w Lidze Mistrzów z Antwerpią mogą dać dużo do myślenia nie tylko kibiciom Barcelony, lecz również działaczom klubu. W ostatnich czterech meczach, Blaugrana zdobyła tylko pięć punktów. Fanów może niepokoić również wciąż słaba forma Roberta Lewandowskiego. Choć wyniki na krajowym podwórku są znacznie gorsze niż w poprzednim sezonie, Joan Laporta nadal mu ufać Xaviemu, który pozostanie szkoleniowcem co najmniej do zakończenia sezonu 2023/2024.

Na ten moment Joan Laporta nie będzie podejmować drastycznych kroków ws. Xaviego. Nadal mu ufa, ale chce zobaczyć reakcje na ostatnie wyniki – opisał sytuację w Barcelonie hiszpański dziennikarz, Sergio A. Gonzalez.

Joan Laporta chciał, aby Xavi szedł drogą poprzez rezerwy Barcelony lub pracą w La Masii tak jak Pep Guardiola czy Luis Enrique, ale on odmówił. Prezydent Barcelony chce zajścia daleko w Lidze Mistrzów. To zapewniłoby klubowi prestiż i stabilność ekonomiczną – dodał Gonzalez.

Xavi pracuje jako trener Barcelony od 2021. W sezonie 2022/2023 zdobył z tym klubem mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii.

Fot. Pressfocus