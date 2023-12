PKO BP Ekstraklasa: zapowiedź rundy wiosennej 2023/2024

Za nami już półmetek sezonu w Ekstraklasie. Drużyny rozpoczynają przerwę zimową i wkrótce rozpoczną przygotowania do rundy wiosennej. Układ tabeli przed jej startem jest ogromną niespodzianką. Druga część sezonu w Ekstraklasie rozpocznie się w lutym, a patrząc po rundzie jesiennej, walka o mistrzostwo zapowiada się niezwykle pasjonująco.

Zapowiedź rundy wiosennej PKO BP Ekstraklasy 2023/2024

Kiedy wystartuje runda wiosenna?

Runda wiosenna w PKO BP Ekstraklasie rozpocznie się od 20. kolejki. Za nami już ponad połowa spotkań w tym sezonie. Znany jest już szczegółowy terminarz kolejnej serii gier w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Pierwsze dwa spotkania odbędą się w piątek 9 lutego. Oto jak wygląda szczegółowy terminarz 20. kolejki PKO BP Ekstraklasy, który rozpocznie rundę wiosenną:

PIĄTEK, 9 LUTEGO 2024

18:00: PGE FKS Stal Mielec – Puszcza Niepołomice (Canal+Sport, Canal+online, Canal+Family)

20:30: Ruch Chorzów – Legia Warszawa (Canal+Sport, Canal+online, Canal+4K)

SOBOTA, 10 LUTEGO 2024

15:00: Cracovia – Radomiak Radom (Canal+Sport, Canal+online)

17:30: Piast Gliwice – Górnik Zabrze (Canal+Sport, Canal+online)

20:00: Lech Poznań – KGHM Zagłębie Lubin (Canal+Sport, Canal+online, Canal+4K)

NIEDZIELA, 11 LUTEGO 2024

12:30: Warta Poznań – Raków Częstochowa (Canal+Sport, Canal+online)

15:00: Widzew Łódź – Jagiellonia Białystok (Canal+Sport, Canal+online)

17:30: Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin (Canal+Premium, Canal+online, Canal+4K)

PONIEDZIAŁEK, 12 LUTEGO 2024

19:00: Korona Kielce – ŁKS Łódź (Canal+Sport, Canal+online)

Tabela PKO BP Ekstraklasy przed rozpoczęciem rundy wiosennej

Liderem PKO BP Ekstraklasy jest Śląsk Wrocław, a na drugiej pozycji plasuje się Jagiellonia Białystok. Podopieczni Jacka Magiery w poprzednim sezonie omal nie spadli w najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Uplasowali się przed Wisłą Płock, mając tylko punkt przewagi nad Nafciarzami. Długo o utrzymanie walczyła Jagiellonia Białystok. Uplasowała się na czternastej pozycji. Obecnie te dwie drużyny rywalizują o mistrzostwo Polski i mają dużą przewagę nad resztą stawki. Mistrz Polski – Raków Częstochowa plasuje się na czwartej pozycji i traci do lidera aż 9 punktów. W strefie spadkowej plasują się ŁKS Łódź, Ruch Chorzów i Cracovia*.

Gdybyście mieli opisać tę tabelę 1 słowem, to brzmiałoby ono… ✍️ pic.twitter.com/4yB0faphQE — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) December 18, 2023

* W środę 20 grudnia odbędzie się zaległe spotkanie 2. kolejki Cracovia – Legia

PKO BP Ekstraklasa: kto zawalczy o mistrzostwo w rundzie wiosennej 2023/2024?

Śląsk i Jagiellonia

Przed nami jeszcze zimowe okienko transferowe i okres przygotowawczy. To wtedy zespoły będą mogły się uzbroić, przemodelować koncepcję gry, a także poprawić niektóre elementy. Biorąc pod uwagę ogromny progres Śląska i Jagiellonii podczas letniego okienka i okresu przygotowawczego, kibice tych drużyn mogą optymistycznie patrzeć na przyszłość. Uważam, że te kluby będą w stanie walczyć o mistrzostwo i udowodnią, że dobra pierwsza część sezonu nie była jednorazowym skokiem formy.

Lech Poznań

Ciekawie przedstawia się sytuacja Lecha Poznań. Kolejorz jest na trzeciej pozycji i traci do Śląska osiem punktów. Jest to duża strata, ale jak najbardziej do nadrobienia. Kolejorz pożegnał się z Johnem van den Bromem, a jego miejsce zajął Mariusz Rumak. Jest to powrót tego trenera do Lecha Poznań, z którym zdobył dwa wicemistrzostwa Polski. Mariusz Rumak ma trochę czasu, aby przygotować zespół do rywalizacji o wygranie PKO BP Ekstraklasy.

Raków Częstochowa

Obrońca tytułu nie jest już tak mocnym zespołem, jak pod wodzą Marka Papszuna. Raków zajmuje dopiero czwarte miejsce i traci dziewięć punktów do Śląska Wrocław. Druga połowa sezonu powinna być w teorii łatwiejsza. Raków odpadł z Ligi Europy i może większą uwagę poświecić zmaganiom o mistrzostwo Polski. Czas gra także na korzyść Medalików, ponieważ kilku piłkarzy wyleczy w międzyczasie urazy. W rundzie wiosennej możemy spodziewać się ataku Rakowa na pozycję lidera.

Legia Warszawa

W walce o mistrzostwo Polski jest także Legia Warszawa. Wojskowych 20 grudnia czeka zaległy mecz z Cracovią, a będzie to dobra okazja do zdobycia kompletu punktów i zmniejszenia przewagi lidera. Wicemistrz Polski wydaje się dysponować na ten moment najszerszą kadrą w PKO BP Ekstraklasie. Rezerwowi Legii nie zmniejszają jakości zespołu, a Runjaic może swobodnie rotować składem. Będzie to szczególnie ważne wtedy, kiedy poza rozgrywkami o mistrzostwo Polski, Legia będzie walczyć także w Lidze Konferencji.

Podsumowując: w walce o mistrzostwo mamy dwie rewelacje sezonu – Śląsk Wrocław i Jagiellonię Białystok, które są doskonale zarządzane i mimo roli underdoga, mają przewagę punktową nad resztą stawki. Jest też Lech Poznań z nowym – starym trenerem, Raków Częstochowa, który odpadł z europejskich pucharów i może bardziej skupić się na walkę o triumf w PKO BP Ekstraklasie, a także Legię Warszawa, która wciąż gra w Lidze Konferencji. Walka o mistrzostwo Polski w rundzie wiosennej zapowiada się niezwykle ekscytująco!

PKO BP Ekstraklasa: klasyfikacja strzelców przed rozpoczęciem rundy wiosennej 2023/2024

Erik Exposito (Śląsk Wrocław) – 14 bramek / 3 asysty Bartłomiej Wdowik (Jagiellonia Białystok) – 9 bramek / 2 asysty Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin) – 8 bramek / 5 asyst Ilja Szkurin (Stal Mielec) – 8 bramek / 5 asyst Pedro Henrique Alves de Almeida (Radomiak Radom) – 8 bramek / 4 asysty Efthymios Koulouris (Pogoń Szczecin) – 8 bramek / 1 asysta Kristoffer Velde (Lech Poznań) – 7 bramek / 4 asysty Daniel Szczepan (Ruch Chorzów), Daisuke Yokota (Górnik Zabrze) – 7 bramek / 1 asysta Mikael Ishak (Lech Poznań) – 6 bramek / 3 asysty Afimico Pululu (Jagiellonia Białystok) – 6 bramek / 2 asysty

Fot. Pressfocus