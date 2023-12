Thomas Müller przedłużył kontrakt z Bayernem Monachium

Od pewnego zastanawiano się, czy Thomas Müller pozostanie na dłużej w Bayernie Monachium. Doświadczony gracz ma już 34-lata, tak więc oczywiste jest, że zbliża się do końca swojej piłkarskiej kariery. Niedawna umowa zawodnika z niemieckim klubem obowiązywała do końca obecnego sezonu. We wtorek mistrzowie Bundesligi oficjalnie potwierdzili, Thomas Müller przedłużył kontrakt do 2025 roku.

M ü ller zostaje na dłużej w Bayernie

Thomas Müller w drużynie Bayernu Monachium zadebiutował w 2009 roku. Piłkarz bardzo szybko stał się ważnym ogniwem w zespole Bawarczyków. Dla drużyny mistrza Niemiec wystąpił w 684 spotkaniach, co daje mu drugie miejsce w klasyfikacji wszech czasów w Bayernie, zaraz po Sepie Maierze, który rozegrał 706 meczów. We wspomnianych wcześniej spotkaniach, Müller strzelił 237 goli i zanotował 261 asyst. W obecnym sezonie 18 razy wybiegł na boisko, zdobył dwie bramki i zaliczył pięć asyst.

Jeszcze niedawno niewiadome było, czy doświadczony piłkarz przedłuży kontakt ze swoim klubem. W mediach przewijała się informacja, że ani 34-latek, ani mistrzowie Niemiec nie usiedli do rozmów na temat nowej umowy. Monachijczycy zdecydowali się jednak przedłużyć kontrakt z doświadczonym Niemcem. We wtorek Bayern Monachium oficjalnie ogłosił, że Thomas Müller podpisał nowy kontrakt obowiązujący do 2025 roku. Ma on zatem jak największą szanse stać nie rekordzistą pod względem występów w drużynie aktualnego mistrza Niemiec. Ofensywny gracz nie krył swojej radości, tuż po podpisaniu nowej umowy.

„Jestem szczęśliwy, że moja podróż w Bayernie trwa nadal. Chcę dołożyć wszelkich starań, abyśmy nadal odnosili sukcesy – jako zespół i jako cały klub. Chcę zainspirować naszych fanów golami, asystami, moją miłością do gry i, mam nadzieję, wieloma innymi tytułami” – powiedział Thomas Müller na łamach klubowych mediów.

🚨🔴 Official, confirmed. Thomas Müller signs new long term deal at FC Bayern until June 2025. pic.twitter.com/gwzI5wYUpe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 19, 2023

Fot. PressFocus