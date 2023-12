Gdzie obejrzeć i o której mecz Cracovia – Legia? Transmisja

W środę 20 grudnia odbędzie się zaległy mecz Ekstraklasy. Cracovia podejmować będzie Legię Warszawa. Kluby grały ze sobą w miniony weekend i Wojskowi triumfowali 2:0. Gdzie obejrzeć spotkanie Cracovia - Legia Warszawa i o której się rozpocznie?

Gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Legia Warszawa? Transmisja w TV

Mecz Cracovia – Legia Warszawa będzie można obejrzeć na Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 i Canal+ 4K Ultra.

O której Cracovia zagra z Legią Warszawa?

Mecz Cracovia – Legia Warszawa odbędzie się 20 grudnia o 19:00. Faworytem tego starcia są goście. Kurs na zwycięstwo Legii w meczu z Cracovią wynosi 2.30.

Ile kosztuje dostęp do transmisji Cracovia – Legia Warszawa

Aby móc oglądać Ekstraklasę należy posiadać dostęp do Canal+, który jako jedyny ma w Polsce licencję do transmitowania naszej najwyższej klasy rozgrywkowej. Ekstraklasa jest najczęściej transmitowana na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. Decydując się na pakiet telewizyjny niektóre kanały Canal+, takie jak wspomniane Canal+ Sport i Canal+ Sport 3 są już dostępne w ofercie. Warto jednak przyjrzeć się szerszej ofercie Canal+ Sport, który oferuje dostęp także do niektórych transmisji Premier League, La Liga, Ligue 1, NBA czy turniejów tenisowych. Pakiet Canal+ Online to koszt 39 złotych miesięcznie. Sportowy pakiet Canal+ Online z kanałami Polsat Sport Premium (a w nich między innymi Liga Mistrzów) i Eleven Sports (Serie A, La Liga, Ligue 1) kosztuje 54 złote miesięcznie (przy rocznej subskrypcji).