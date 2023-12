Nuno Espirito Santo nowym trenerem klubu Premier League

Nuno Espirito Santo swego czasu postrzegany był jako trener, który może osiągnąć wielką karierę. Bo dobrych wynikach razem z Wolverhampton, Portugalczyk spróbował swoich sił w Tottenhamie. Tam jednak pracował zaledwie cztery miesiące. Niedawno szkoleniowiec zakończył swoją przygodę w Al-Ittihad Club. Po zwolnieniu Steve Coopera z Nottingham, Espirito Santo został następcą Walijczyka.

Espirito Santo trenerem Nottingham Forest

Nuno Espirito Santos podczas swojej kariery trenował takie ekipy jak Valencia, czy FC Porto. Portugalską drużynę poprowadził w 49 meczach, co przełożyło się na drugie miejsce na koniec sezonu w lidze krajowej. Po sezonie spędzonym w Porto, trener został szkoleniowcem Wolverhampton. W pierwszym sezonie pomógł wywalczyć drużynie wilków awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. Po awansie do Premier League, zespół Espirito Santo bardzo dobrze spisywał się na krajowym podwórku, zajmując siódme miejsce, dające prawo kwalifikacji do Ligi Europy. W następnych rozgrywkach Wolverhampton powtórzył sukces sprzed roku. W sezonie 2021/22 portugalski szkoleniowiec zdecydował się spróbować swoich sił, w drużynie, która bije się o wyższe cele i zasilił szeregi Tottenhamu. Niestety kariera w zespole Kogutów nie potoczyła się po jego myśli i w listopadzie został zwolniony. Jego następną przystanią był saudyjski Al-Ittihad Club, gdzie niedawno zakończył pracę.

Nottingham Forest w poprzednim sezonie awansował do Premier League, Drużyna utrzymała się w lidze. W obecnych rozgrywkach Forest zajmuje 17. miejsce z 5-cio punktową przewagą nad strefą spadkową. Władze klubu uznały jednak, że to najlepsza opcja na zakończenie współpracy z Steve Cooperem. Zastępcą Walijskiego szkoleniowca został, Nuno Espirito Santos. Umowa portugalskiego trenera z Nottingham obowiązywała będzie do 2026 roku.

Welcome to Nottingham Forest, Nuno Espírito Santo 🤝 — Nottingham Forest (@NFFC) December 20, 2023

Fot. PressFocus