Eljif Elmas może stać się bohaterem jednego z pierwszych większych transferów nadchodzącego zimowego okienka. Fabrizio Romano podał, że po pomocnika Napoli zgłosił się RB Lipsk. Według informacji włoskiego dziennikarza, transfer jest już na ostatniej prostej. Pomocnik ma kosztować RB Lipsk 25 milionów euro, co moim zdaniem jest promocją, patrząc na obecne standardy. Elmas miałby wejść w buty Forsberga.

🔴⚪️🇲🇰 RB Leipzig have reached an agreement on personal terms with Eljif Elmas as negotiations with Napoli are at final stages.

€25m fee confirmed, as revealed yesterday.

Exclusive story, expected to be sealed soon. pic.twitter.com/T07JN5kLvY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 20, 2023