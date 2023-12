Projekty nowych stadionów w Serie A

Piłka nożna we Włoszech jest bardzo ważna. Stadiony są już jednak nieco starsze i co najmniej wymagają remontu. Niektóre należą jednak do miasta, co nie jest na rękę klubom. W środę internet obiegły zdjęcia projektu nowego stadionu Interu, ale nie jest to jedyny klub, który chciałby mieć nowy stadion w Serie A. La Gazzetta dello Sport podała, że takich zespołów jest więcej i napisała o ich planach w związku z nowymi stadionami.

Przegląd zaczynamy od Interu, którego projekt stadionu obiegł w środę Internet. San Siro to wiekowy stadion, a miasto chce coraz więcej pieniędzy od Interu i Milanu. Od dłuższego czasu mówi się więc, że kluby mają wybudować nowe obiekt na własną rękę. Inter swój nowy obiekt ma wybudować na przedmieściach Mediolanu pomiędzy Rozzano i Assago. Budowa ma rozpocząć się w 2025, a Inter chciałby grać na nowym obiekcie mniej więcej w latach 2028-2029. Inwestycja ma postawić na ekologię, a stadion ma zostać wybudowany niedaleko autostrady. Nowy obiekt ma pomieścić około 70 tysięcy widzów.

Stadion Atalanty nie zostanie zbudowany od nowa, ale jest remontowany. Zwiększona ma zostać jego pojemność. La Dea nie radzi sobie w tym sezonie, ale w ostatnich latach urosła w siłę i jest pretendentem do gry w europejskich pucharach. Pojemność stadionu na skutek remontu ma zwiększyć się do 25 tysięcy miejsc. Powstanie także nowy parking, który ma pomieścić 400 samochodów.

Przebudowie ma zostać poddany obecny stadion Bolognii. Czwarta drużyna Serie A swoje mecze będzie rozgrywać na Fico Arena. Planowo ma to mieć jednak miejsce dopiero w latach 2025 – 2027. Nie wiadomo jednak czy wszystko uda się domknąć w terminie, ponieważ według wcześniejszych planów, Bologna już teraz miała grać na Fico Arena. Inwestycja przebudowy Stadio Dall’ Ara ma zostać zakończona w 2027 roku – sto lat po powstaniu stadionu.

Milan już wybrał, że nowy stadion powstanie w San Donato. Rossoneri wybrali region San Francesco i ma tam powstać obiekt, mogący pomieścić aż 70 tysięcy widzów. Poza stadionem zostanie wybudowana siedziba klubu, arena muzyczno-teatralna, hotel, sklep klubowy, restauracja i inne sklepy. W nadchodzących miesiącach ma zapaść decyzja dotycząca nazwy, a także ma być przedstawiony dokładniejszy projekt.

