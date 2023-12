Cracovia Kraków i Legia Warszawa swoim meczem zakończyły zmagania w PKO BP Ekstraklasie w 2023 roku. Obydwie drużyny niedawno miały okazję rozegrać już spotkanie, gdzie górą był stołeczny zespół. W środowy wieczór, tym razem, Wojskowi musieli uznać wyższość Pasów. Zapraszamy do podsumowania ostatniego meczu pierwszej rundy PKO BP Ekstraklasy.

Cracovia Kraków – Legia Warszawa 2:0

25′ Kallman 1:0

56; Kallman 2:0

Cracovia przystąpiła do meczu z Legią w bardzo smutnych okolicznościach. Niedawno piłkarską Polskę obiegła informacja o śmierci długoletniego właściciela klubu z Krakowa, Janusza Filipiaka. Przed spotkaniem wiadome było, że rywale z Warszawy zawieszą wysoko poprzeczkę. Legioniści imponowali formą w ostatnich meczach. W środku tygodnia wygrali z AZ Alkmaar w Lidze Konferencji Europy 2:0, dzięki czemu zagrają w fazie playoff. W miniony weekend stołeczna drużyna pokonała Cracovię, również 2:0. W środę odbył się zaległy mecz, gdzie Pasy z racji swojej nie najlepszej pozycji w lidze sprawili niespodziankę, ustanawiając korzystny dla siebie wynik.

Przed rozpoczęciem spotkania zawodnicy obydwu drużyn uczcili pamięć Janusza Filipiaka minutą ciszy. Pierwszą sytuacje bramkową oglądaliśmy w 25. minucie. Kallman powalczył o piłkę w okolicach 30 metrów od bramki przeciwnika i przepięknym strzałem w samo okienko zaskoczył Tobiasza. 10 minut później dobrą okazję do wyrównania miał Pankov. Jego zagranie głową przeleciało jednak tuż nad poprzeczką. Chwilę po wznowieniu gry w drugiej połowie ponownie przed znakomitą szansą stanął Kallman, Tym razem futbolówka odbiła się od słupka. Niedługo potem, Josue zagrał sprytne podanie do Guala, ten jednak nie trafił do bramki w dogodnej okazji. W 56. minucie niezwykle aktywny Kallman dopiął swego i wyprowadził swoją drużynę na dwubramkowe prowadzenie.

Dzięki zwycięstwu Cracovii nad Legią Warszawa, Pasy oddaliły się na odległość 3 punktów od strefy spadkowej, dzięki czemu ze spokojem mogą przystąpić do zimowej przerwy w rozgrywkach.

Tabela PKO BP Ekstraklasy po ostatnim meczu rundy jesiennej

