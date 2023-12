Mocny Bayer Leverkusen pod wodzą Xabiego Alonso

Bayer Leverkusen w środowy wieczór po raz kolejny w obecnym sezonie udowodnił, że jest w kapitalnej dyspozycji. Tym razem ofiarą Aptekarzy padł Bochum. Bayer wygrał spotkanie 4:0, dzięki czemu umocnili się na pozycji lidera Bundesligi. Zespół Xabiego Alonso od początku sezonu jest niepokonany. Jak długo potrwa świetna passa Bayeru? Czy zespół Aptekarzy jest tylko przystankiem w dalszej karierze hiszpańskiego trenera?

Czy Bayer wywalczy jakieś trofeum w obecnym sezonie?

Xabi Alonso został trenerem Bayeru Leverkusen w październiku 2022 roku. Hiszpan od pierwszych dni miał pozytywny wpływ na drużynę. W zeszłej kampanii, Aptekarze dotarli do półfinału Ligi Europy, co było dobrym wyznacznikiem przed startem bieżących rozgrywek. Od samego początku sezonu 2023/24, klub Bundesligi spisuje się fantastycznie. Bayer jak do tej pory w lidze niemieckiej nie zaznał porażki, dzięki czemu znajduje się na samym szczycie ligowej tabeli. Klub jest wymieniany zaraz obok Bayernu Monachium jako główny kandydat do końcowego triumfu w rozgrywkach. Równie dobrze Aptekarze spisują się w Lidze Europy. Zespół, podczas grupowych zmagań wygrał wszystkie spotkania i z kompletem 18 punktów na koncie zakończyli fazę grupową na pierwszym miejscu.

W ostatnim spotkaniu ligowym przeciwko Bochum, Bayer rozbił swoich rywali 4:0. Tym samym mają cztery punkty przewagi nad drugim Bayernem. Warto jednak zaznaczyć, że mistrzowie Niemiec mają jeden mecz rozegrany mniej i w przypadku zwycięstwa zbliżą się do aktualnego lidera na jeden punkt.

W mediach często przewija się pytanie, czy jeżeli Bayer utrzyma dobry impet, Xabi Alonso dostanie szanse trenowania zespołu, który bije się o najwyższe cele. Hiszpański szkoleniowiec najczęściej wymieniany jest jako zastępca Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. Alonso w obecnym sezonie poprowadził Aptekarzy w 25 meczach, w których 22 razy zanotował zwycięstwo i 3 remisy.

Fot. PressFocus