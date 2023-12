Szymon Włodarczyk przymierzany do Celticu?

Kariera Szymona Włodarczyka w ostatnich miesiącach nabiera rozpędów. Młodzieżowy reprezentant Polski jest obecnie piłkarzem austriackiego Sturmu Graz, lecz wkrótce może zmienić barwy klubowe. Po 20-latka miał się zgłosić bowiem Celtic Glasgow.

Celtic zainteresowany Polakiem. Cena zaporowa może być jednak za duża

Szymon Włodarczyk uważany jest za duży talent. Swoją przygodę z zawodową piłką rozpoczął w Legii Warszawa, gdzie najpierw grał w rezerwach Wojskowych na poziomie III ligi, grupy 1, by później stopniowo wdrażać się już na poziomie PKO BP Ekstraklasy. W maju 2022 roku Włodarczyk przeniósł się do Górnika Zabrze, gdzie spędził zaledwie jeden sezon. Przed startem sezonu 2023/2024 napastnik przeniósł się do Austrii, gdzie obecnie reprezentuje barwy wicemistrza kraju, Sturmu Graz. Polscy kibice mogli przekonać się o umiejętnościach 20-latka, gdy Sturm Graz rywalizował w fazie grupowej Ligi Europy z Rakowem Częstochowa. Klub z Austrii zajął trzecie miejsce w grupie, co daje udział w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

Mimo, iż Włodarczyk nie jest w tym sezonie prawdziwym goleadorem, to ponoć zbiera znakomite recenzje za swoją grę nie tylko w Austrii, lecz również wśród piłkarskich skautów. Były gracz Legii Warszawa jest od dłuższego czasu na celowniku Celticu Glasgow, do którego ma być przymierzany. Szczegół jednak polega na tym, iż Sturm Graz oczekuje na tyle dużej kwoty za transfer piłkarza, iż mistrz Szkocji może zrezygnować z dalszych starań o usługi polskiego napastnika. Według Tomasza Włodarczyka Austriacy mają żądać za zmianę barw klubowych tego snajpera od piętnastu do dwudziestu milionów euro.

– Celtic Glasgow pyta Sturm Graz o Szymona Włodarczyka. Szkoci byli zainteresowani latem, ale za mało konkretni. Teraz kwota odstępnego jest poza ich zasięgiem – tłumaczy redaktor naczelny portalu Meczyki.pl.



Celtic Glasgow pyta Sturm Graz o Szymona Włodarczyka. Szkoci byli zainteresowani latem, ale za mało konkretni. Teraz kwota odstępnego jest poza ich zasięgiem. Więcej👇https://t.co/vGPtRlKma2 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) December 21, 2023

Celtic pytał o Włodarczyka, gdy ten był jeszcze piłkarzem Górnika. Nie ulega jednak wątpliwości, iż wartość rynkowa 20-letniego zawodnika poszła znacznie do góry. Pół roku temu był wyceniany przez Transfermarkt na 2,5 miliona euro, obecnie kwota ta jest już o dwa miliony euro większa.

Statystyki Szymona Włodarczyka w tym sezonie to dziewięć goli oraz dwie asysty w 28 meczach rozegranych we wszystkich rozgrywkach tego sezonu. W 1/16 finału Ligi Konferencji Europy jego Sturm Graz zmierzy się ze Slovanem Bratysława.

Fot. Pressfocus